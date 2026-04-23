Ispiranje pirinča mnogi doživljavaju kao sitnicu, ali zapravo može napraviti veliku razliku u krajnjem rezultatu. Osim što uklanja prašinu i eventualne nečistoće, ispiranjem se skida i višak površinskog skroba — što direktno utiče na teksturu i ukus.

Zato većina kuvara preporučuje da se pirinač pre kuvanja opere — ali ne baš uvek.

Zašto je ispiranje važno?

Kada uklonite višak skroba, zrna se tokom kuvanja ne lepe jedno za drugo. Rezultat je rastresit, lagan pirinač, gde je svako zrno odvojeno — što je idealno za većinu jela.

Kako pravilno oprati pirinač?

Postupak je jednostavan i traje svega minut-dva:

stavite pirinač u sito ili činiju

ispirajte ga pod hladnom vodom

lagano mešajte rukom

ponavljajte dok voda ne postane bistra

Ako imate vremena, ostavite ga da odstoji 20–30 minuta nakon pranja. Još bolja opcija je kratko namakanje — to pomaže da se pirinač ravnomerno skuva i dobije bolju teksturu.

Kada ne treba prati pirinač?

Postoje situacije kada je skrob zapravo poželjan:

za rižoto i paelju — daje kremastu strukturu

kada želite lepljiv pirinač

kod već začinjenih ili gotovih mešavina

kod obogaćenog (fortifikovanog) pirinča, jer se ispiranjem uklanjaju dodati nutrijenti



Ako želite rastresit i lagan pirinač — ispiranje je pravi potez.

Ako ciljate kremastu ili lepljivu teksturu — preskočite ovaj korak.

A ako zaboravite da ga operete? Nije problem — pirinač će se i dalje skuvati, samo će razlika biti u teksturi. Sledeći put možete isprobati obe varijante i videti šta vam više odgovara.