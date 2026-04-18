Ovaj problem može biti posebno frustrirajući kada čekate važan poziv, a tek kasnije primetite obaveštenje o propuštenom pozivu.

Razlog za ovakve situacije često nije kvar telefona, već način na koji funkcionišu mobilne mreže i podešavanja uređaja.

Kako funkcionišu dolazni pozivi na 4G i 5G mreži

Kada primate poziv preko 4G ili 5G mreže, on prolazi kroz sistem poznat kao IP Multimedia Subsystem (IMS). Da bi poziv stigao i telefon zazvonio, uređaj mora biti pravilno povezan na mrežu.

Pozivi se najčešće realizuju putem tehnologija kao što su VoLTE (Voice over LTE) i VoNR (Voice over New Radio za 5G mreže).

Ako ove opcije nisu aktivne, telefon pokušava da se prebaci na stariju mrežu. Pošto su 3G mreže u mnogim zemljama ugašene, ovaj prelazak može da ne uspe, pa poziv ide direktno na govornu poštu.

Zašto telefon ponekad ne prima pozive

Postoji više razloga zašto dolazni poziv ne stiže do vašeg telefona:

slab ili nestabilan signal

problemi sa registracijom uređaja na mreži

greške u softveru telefona

prelazak između mreža (4G/5G)

podešavanja za štednju baterije

Na nekim uređajima, posebno na Android telefonima, opcije za štednju baterije mogu ograničiti rad aplikacije za pozive, što dovodi do propuštenih poziva.

Takođe, pojedini telefoni koriste 5G samo za internet, dok se pozivi i dalje obavljaju preko 4G mreže, što može izazvati dodatne smetnje.

Mogu li aplikacije blokirati dolazne pozive?

Da. Aplikacije za blokiranje poziva, antivirus programi i alati za upravljanje baterijom mogu ometati normalan rad telefonske aplikacije.

U nekim slučajevima, i podešavanja kod mobilnog operatera mogu uticati na to da pozivi ne budu pravilno usmereni.

Kako rešiti problem sa propuštenim pozivima

Da biste smanjili mogućnost da propustite poziv, pokušajte sledeće:

proverite da li su VoLTE i VoNR uključeni

restartujte telefon ili uključite pa isključite „avion“ režim

isključite ograničenja za aplikaciju za pozive u podešavanjima baterije

proverite instalirane aplikacije koje mogu blokirati pozive

Ako problem i dalje postoji, preporučuje se kontaktiranje mobilnog operatera kako biste proverili da li je linija pravilno podešena.

Kako izbeći propuštene pozive

Redovno proveravanje mrežnih podešavanja i održavanje telefona može značajno smanjiti šanse da važan poziv prođe neprimećeno.

Iako se tehničke greške ne mogu uvek u potpunosti izbeći, pravilna podešavanja i stabilan signal ključni su za pouzdanu komunikaciju.