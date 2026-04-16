Večita dilema iseljenika sa Balkana – otići ili ostati, vratiti se ili dočekati penziju u inostranstvu – ponovo je isplivala na površinu nakon jedne objave na Reditu.

Na hrvatskom delu ove platforme pojavio se post korisnika koji trenutno živi u Nemačkoj. On je bez ulepšavanja napisao da bi voleo da ode jer „sve propada i nema smisla ostati“, uz pitanje da li još neko razmišlja o preseljenju u Švajcarsku.

Da ovakva razmišljanja nisu usamljena potvrđuju i istraživanja s početka 2026. godine, prema kojima čak svaki peti stanovnik Nemačke razmatra odlazak iz zemlje, najčešće u potrazi za višim kvalitetom života.

Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara i otvorila staru raspravu – da li je Švajcarska zaista obećana zemlja ili samo dobro upakovana iluzija.

Da li je Švajcarska savršena opcija

Jedan od najzapaženijih komentara ponudio je gotovo idealizovanu sliku Švajcarske kao svojevrsnog utočišta od problema koji pogađaju ostatak Evrope. Prema tom viđenju, ova zemlja nudi visoke plate, političku stabilnost, uređen sistem i visok standard života, što je čini izuzetno privlačnom za ljude koji žele sigurnost i finansijsku stabilnost.

"Švajcarska ne propada jer ne dozvoljava socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 odsto privatno, nešto od čega se prosečnom Hrvatu diže kosa na glavi", napisao je korisnik, hvaleći njihov sistem direktne demokratije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu"pojesti" visoku platu.

"Mislim da otići tamo i raditi prosečne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i traženo. Inače život neće biti baš lep koliko je tamo sve skupo", istakao je jedan komentator.

Stigla i upozorenja

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Nemačkoj, ali za švajcarsku firmu."Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna biti dosta stroži. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Nemačkoj. U Nemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen", podelio je svoje iskustvo iz prve ruke. Dodao je ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno: "Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kada odu."

Nije lako za one na "ić"

U raspravi se pojavilo i mišljenje da stranci, posebno oni sa prezimenom na"-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Dok je autor objave uveren da Nemačka "propada", nisu se svi složili.

"Nemačka je super, posebno Minhen", glasio je jedan od odgovora.

Drugi korisnik je podelio da se upravo seli u Nemačku na platu od 100.000 evra godišnje i veruje da će mu biti dobro, a ako ne bude - "ništa, onda Švajcarska ili Emirati".

Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnu moć uprkos, kako kaže,"niskim" životnim standardima. Njegov stav odražava širi problem sa kojim se Nemačka suočava – uprkos hroničnom nedostatku radne snage i potrebi za stotinama hiljada useljenika godišnje, zemlja se bori da zadrži kvalifikovane radnike koje već ima, a koji su nezadovoljni visokim porezima i birokratijom.

(Blic)