Mirni ljiljani, poznati po elegantnim belim cvetovima, mogu uneti dozu sofisticiranosti u svaki prostor. Ipak, ova biljka zahteva pažljivu negu, jer je osetljiva na uslove poput nedostatka svetlosti, niske vlažnosti vazduha i nepravilnog zalivanja, što često može dovesti do izostanka cvetanja.

Iako su redovno zalivanje i viši nivo vlažnosti ključni za njihov pravilan razvoj, stručnjaci ističu da se jednostavno i efikasno rešenje za bujniji rast krije – u kuhinji. Naime, talog od kafe, koji mnogi svakodnevno bacaju, može biti veoma koristan dodatak nezi ove biljke.

Hranjivi sastojci koji čine razliku

Talog kafe bogat je azotom, važnim elementom koji podstiče rast biljaka i doprinosi formiranju zdravog, zelenog lišća. Pored toga, njegova blaga kiselost može pomoći u održavanju optimalne pH vrednosti zemljišta, što posebno prija mirnom ljiljanu.

Iskusni uzgajivači naglašavaju da talog kafe ima višestruku korist – osim što hrani biljku, može pomoći i u odbijanju pojedinih štetočina, poput insekata i puževa. Dovoljno je da se mala količina pomeša sa vodom i iskoristi za zalivanje, čime se ujedno poboljšava struktura zemljišta i zadržavanje vlage.

Ipak, važno je koristiti ga umereno. Preterana upotreba može dovesti do povećane kiselosti i viška azota, što može imati suprotan efekat i oštetiti biljku.

Takođe, preporučuje se upotreba isključivo već iskorišćenog, odnosno skuvanog taloga, jer sveža kafa sadrži više kofeina koji može negativno uticati na rast i cvetanje biljke.