Jedan stručnjak za kuhinje otkrio je koje greške većina ljudi pravi i koje stvari nikada ne bi uneo u svoj prostor.
Iako se trendovi u uređenju kuhinje stalno menjaju, postoje rešenja koja dugoročno nisu praktična. U nastavku saznajte koje elemente treba izbegavati ako želite modernu, funkcionalnu i dugotrajnu kuhinju.
Samostojeća kanta za smeće
Na prvi pogled deluje kao nevažan detalj, ali može značajno pokvariti izgled kuhinje.
Glavni problemi:
- narušava estetiku prostora
- stvara osećaj nereda
- zauzima dodatni prostor
Stručnjaci savetuju integrisana rešenja – kante skrivene u elementima koje su mnogo praktičnije i elegantnije.
Sudopera na kuhinjskom ostrvu
Kuhinjsko ostrvo je centralni deo moderne kuhinje, ali sudopera na tom mestu nije najbolje rešenje.
Zašto je izbegavati:
- privlači nered i prljavo posuđe
- vizuelno opterećuje prostor
- remeti čist i uredan dizajn
Bolje je da ostrvo ostane funkcionalno i pregledno.
- Sjajni ormarići
Iako su nekada bili veoma popularni, danas sve više izlaze iz mode.
Nedostaci:
- deluju zastarelo
- lako se vide otisci prstiju
- zahtevaju često čišćenje
Umesto njih, mat kuhinje i teksturirane površine daju moderniji i topliji izgled.
Veš mašina i sušilica u kuhinji
U manjim stanovima ovo je često neizbežno, ali ako postoji mogućnost – treba ih izmestiti.
Problemi:
- narušavaju estetiku kuhinje
- zauzimaju prostor za skladištenje
- stvaraju buku i vlagu
Za funkcionalniji prostor, bolje ih je smestiti u kupatilo ili vešernicu.
Previše aparata na radnoj ploči
Radna površina treba da bude čista i funkcionalna, ali se često zatrpa uređajima.
To dovodi do:
- manjka prostora za pripremu hrane
- neurednog izgleda
- otežanog održavanja
Rešenje je minimalizam – držite samo najpotrebnije aparate i koristite skrivene sisteme za odlaganje.
Kuhinje bez ručki
Minimalistički dizajn bez ručki izgleda moderno, ali u praksi često nije praktičan.
Nedostaci:
- ostaju vidljivi otisci prstiju
- zahtevaju često čišćenje
- otežano otvaranje elemenata
Ručke doprinose i funkcionalnosti i estetici prostora.
Laminatne radne ploče
Iako su povoljnije, laminatne radne ploče nisu dugoročno najbolje rešenje.
Mane:
- lako se oštećuju i grebu
- osetljive su na toplotu
- brže se troše
Bolji izbor su prirodni i kvalitetni materijali poput kamena, drveta ili kompozita koji su dugotrajniji i estetski privlačniji.
Pametno uređenje kuhinje štedi novac i vreme
Pravilno uređenje kuhinje ne mora biti skupo, ali mora biti pametno. Izbegavanjem ovih čestih grešaka možete dobiti funkcionalan, lep i dugotrajan prostor.
Ako planirate renoviranje kuhinje, fokusirajte se na praktična rešenja koja će vam olakšati svakodnevni život i dugoročno se isplatiti.
