On je za relativno malu sumu kupio Honda Jazz staru 17 godina, ali ga je kod kuće sačekalo neprijatno iznenađenje koje nije mogao da primeti prilikom kupovine.

Automobil je kupljen putem onlajn aukcije za 2.614 evra i imao je oko 161.000 pređenih kilometara. U oglasu je navedeno da postoje manja oštećenja na karoseriji, poput izgrebanih branika i potrebe za zamenom kočionih pločica, ali ništa nije ukazivalo na ozbiljan kvar.

Neprijatno iznenađenje posle kupovine

Tek nakon detaljnog pregleda u svom dvorištu, kupac je otkrio da je vozilo zahvaćeno buđi, i to u mnogo većem obimu nego što je mogao da pretpostavi.

Kako je naveo, u oglasu nije bilo nikakvog pomena o ovom problemu, iako je, prema njegovom mišljenju, mogao biti uočen po specifičnom mirisu ili detaljnijim pregledom unutrašnjosti, uključujući sedišta i rezervni točak.

Pokušao da očisti automobil, ali bez uspeha

Novi vlasnik je proveo više od deset sati pokušavajući da ukloni buđ iz automobila. Koristio je paru, alkohol i više puta radio ozoniranje, ali rezultati nisu bili zadovoljavajući.

Buđ se, kako tvrdi, nalazila duboko u unutrašnjosti vozila:

u sedištima

u krovu

u panelima vrata

u zvučnicima

Zbog toga je problem bio mnogo ozbiljniji nego što je izgledalo na prvi pogled.

Zatražio odštetu od 804 evra

Kupac je dva dana nakon kupovine podneo reklamaciju i zatražio nadoknadu od 804 evra, koja je uključivala troškove čišćenja, opreme i materijala za obnovu enterijera.

Prodavac je odbio zahtev, uz obrazloženje da je vozilo staro 17 godina i prodato po niskoj ceni, te da su kvarovi i oštećenja očekivani.

Ponudio je raskid kupovine u roku od 14 dana, ali kupac nije prihvatio tu opciju.

Komisija donela konačnu odluku

Slučaj je na kraju razmatrala komisija za zaštitu potrošača, koja je potvrdila da buđ postoji u vozilu, ali je ocenila da to nije neuobičajeno za star automobil.

Zaključeno je da vozilo nema pravnu „grešku“ u smislu zakona, pa kupac nije dobio pravo na odštetu.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini polovnog automobila

Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno detaljno proveriti vozilo pre kupovine. Stručnjaci savetuju da obratite pažnju na:

miris u kabini

tragove vlage i buđi

stanje sedišta i tapacirunga

skrivene delove poput gepeka

Kupovina polovnog automobila može biti isplativa, ali samo uz temeljnu proveru kako biste izbegli neprijatna iznenađenja i dodatne troškove.