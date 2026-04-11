Mlad Mesec u Ovnu donosi mnogo promena, kako u našim finansijama, tako i u načinu na koji se povezujemo sa drugima.

Priliv energije Ovna nas gura da idemo punom brzinom napred, ali Saturn dodaje neke prepreke na tom putu. Moramo praktikovati strpljenje i istrajnost. Međutim, ako stvorimo dosledan plan, možemo dostići zvezde. Sezona Ovna nas gura napred, a ovih pet znakova imaju podršku Saturna i Marsa - definitivno će trijumfovati u narednoj nedelji, od 13. aprila.

Ovan

Krećete snažno napred tokom ovog Mladog Meseca. Sa velikim brojem planeta u vašem znaku koje šalju pomešane signale, sve deluje kao naglo buđenje. U tim frustrirajućim trenucima važno je da ne postanete sami sebi najveći kritičar. Venera u Biku vas uči kako da negujete ljubav prema sebi, dok Mesec testira vaše ciljeve i snove. Ovo nije nazadovanje — već prilika za lični napredak.

Vreme je da se posvetite planovima koje ste odavno zacrtali ili da uvedete novu rutinu koja će vam pomoći da bolje započnete dan. Ipak, ne preuzimajte previše obaveza. Razumevanje sopstvenih granica biće ključno ove nedelje. Na dobrom ste putu ka uspehu, ali disciplina mora biti temelj. Veliki snovi su dostižni, ali samo uz praktičan pristup. Ostanite prizemljeni i ne oklevajte da pokušate ponovo ili krenete ispočetka.

Lav

Proširite svoje horizonte. Mlad Mesec u vama budi snažan entuzijazam za učenje. Javlja se želja za putovanjima, istraživanjem i sticanjem novih znanja koja će imati dugoročan značaj u narednim mesecima. Mars u Ovnu vam daje energiju i pokreće vas, ali Saturn istovremeno usporava tempo i može doneti izazove ili pritisak.

Ako se bavite učenjem ili studijama, ovo je period u kojem vam mentorstvo može otvoriti nove perspektive i pomoći da napredujete. Naučićete kako da učite efikasnije i bolje se pripremite za ispite. Kada je reč o karijeri, fokusirajte se na unapređenje postojećih veština. Ne žurite sa projektima — budite spremni na saradnju i prilagođavanje. Ako rezultat ne bude onakav kakav ste želeli, pokušajte ponovo.

Strelac

Nove ideje dolaze u prvi planMlad Mesec u Ovnu podstiče vašu kreativnost i želju da svoje projekte podelite sa drugima. Okružite se ljudima koji vas inspirišu i motivišu da napredujete.

Ljubavni život takođe dolazi u fokus, ali vam donosi važnu lekciju — potrebno je da nastavite dalje. Ako ste idealizovali prošlu vezu koja nije bila dobra za vas, Mars i Saturn će vam pomoći da sagledate realnost i raskinete sa iluzijama.

Moguće je i novo poznanstvo koje će vam otvoriti drugačiji pogled na svet. Pored toga, ulazite u stabilniji finansijski period, pod uslovom da mudro upravljate novcem i dajete prednost štednji. Ovo je i vreme za razvoj novih veština koje će unaprediti vašu kreativnost.

Vaga

Dolazi vaš trenutak da zablistate. Mlad Mesec u Ovnu stavlja fokus na vaše odnose, dok Venera donosi pozitivne pomake na finansijskom planu. Osećate veću potrebu za nezavisnošću, ali istovremeno je važno da pronađete ravnotežu u odnosima sa drugima.

Energija Ovna zahteva trud i strpljenje, posebno uz uticaj Saturna i Marsa. Motivisani ste da radite u timu ili započnete zajednički projekat sa partnerom ili bliskom osobom. Finansijska stabilnost je sve bliža, ali zahteva da budete svesni svojih resursa i jasno definišete ciljeve.

Vodolija

Ovaj Mlad Mesec vas stavlja u centar pažnje. Sada je pravo vreme da se povežete sa ljudima koji vas inspirišu ili da konačno pokrenete projekat o kojem dugo razmišljate. Ne ustručavajte se da potražite pomoć kada vam je potrebna.

Sa Merkurom u novom znaku, dobijate dodatni podsticaj da krenete napred. Razmišljajte ambiciozno i ne ograničavajte sebe. Ipak, uspeh zahteva jasan plan. Ako ste na liderskoj poziciji, obratite pažnju na način komunikacije i odnos prema drugima, piše Your Tango.

Iako imate snažan zamah, ne žurite — gradite stabilno i postepeno. Saturn može doneti prepreke, ali i važnu lekciju o strpljenju i organizaciji. Timski rad će biti ključan, zato nemojte pokušavati da sve uradite sami kako biste izbegli iscrpljenost.