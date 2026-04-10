Zvanični neradni dani povodom Vaskrsa za vernike pravoslavne veroispovesti traju od 10. do 13. april. Sunčano vreme obeležiće predstojeći vikend, pa će Uskrs biti idealna prilika za odmor i putovanja. Mnogi građani odlučiće se za destinacije u Srbiji, ali i van granice. Za sve koji planiraju put automobilom, važno je unapred isplanirati troškove i informisati se o pravilima kako bi izbegli nepotrebne probleme.

Koliko dana se odmara

Zvanični neradni dani povodom Vaskrsa za vernike pravoslavne veroispovesti traju od 10. do 13. aprila – ukupno četiri dana, od petka do ponedeljka.

Cene goriva pred praznike

Prema poslednjim podacima, cena evrodizela iznosi 217 dinara po litru, dok je benzin 191 dinar. U odnosu na prethodnu nedelju, dizel je skuplji za tri dinara, a benzin za dva.

Ove cene važiće do 17. aprila.

U regionu i Evropi cene variraju:

Hrvatska: benzin oko 1,68 evra, dizel 1,88 evra

Crna Gora: benzin 1,59–1,63 evra, dizel 1,78 evra

Slovenija: benzin 1,465 evra, dizel 1,524 evra

Mađarska: benzin 1,580 evra, dizel 1,671 evra

Italija: benzin 1,779 evra, dizel 2,023 evra

Bugarska: benzin 1,394 evra, dizel 1,546 evra

Nemačka: benzin 2,130 evra, dizel 2,297 evra

Austrija: benzin 1,841 evra, dizel 2,109 evra

U Bosni i Hercegovini zabeležene su visoke cene – dizel ide i do 3,98 KM po litru.

Putarine u Srbiji

Nove cene putarine u Srbiji primenjuju se od 1. januara 2026. godine. Neki od primera:

Beograd – Preševo: 2.060 dinara

Beograd – Niš: 1.180 dinara

Beograd – Novi Sad: 340 dinara

Beograd – Subotica: 850 dinara

Beograd – Šid: 520 dinara

Vinjete i zeleni karton

Ako putujete ka Grčkoj, neophodan je zeleni karton zbog prolaska kroz Severnu Makedoniju.

Vinjete su obavezne u više evropskih zemalja, uključujući Austriju, Sloveniju i Mađarsku. Na primer:

Slovenija: sedmodnevna vinjeta oko 16 evra

Austrija: desetodnevna 12,80 evra

Mađarska: desetodnevna oko 16,5 evra

Švajcarska: godišnja vinjeta 40 franaka

Pravila za unos u Hrvatsku

Ako putujete u Hrvatska, obratite pažnju na carinska pravila:

Dozvoljeno je:

roba do 300 evra (150 evra za decu) bez prijave

do 10.000 evra gotovine (uz obaveznu prijavu ako je iznos toliki ili veći)

ograničene količine duvana i alkohola

određeni prehrambeni proizvodi (slatkiši, testenina, dodaci ishrani)

Zabranjeno je unositi:

- mleko i mlečne proizvode

- meso i prerađevine od mesa (npr. suhomesnati proizvodi)

Od danas radi EES

Od danas, 10. aprila, države članice Evropske unije u potpunosti uvode sistem ulaska i izlaska (EES), čime se prelazi na isključivo digitalnu evidenciju prelazaka spoljnih granica Šengenskog prostora. Reč je o jedinstvenom evropskom sistemu koji će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i omogućiti preciznije praćenje kretanja državljana trećih zemalja.

Primenom napredne tehnologije pečati u pasošima odlaze u prošlost, jer EES beleži i čuva podatke o datumu, vremenu i mestu ulaska i izlaska putnika koji dolaze van Evropske unije. Sistem se odnosi na kratkotrajni boravak do 90 dana u periodu od 180 dana, a osim osnovnih podataka iz pasoša prikupljaće i biometrijske podatke, poput fotografije lica i otisaka prstiju.

Uvođenje digitalnog sistema na granicama Evropske unije donelo je nova pravila, ali i potpunu pometnju među putnicima. Dok jedni rizikuju kako bi brže prošli, iskustva sa terena pokazuju da strogoća carinika zavisi od slučaja do slučaja, od gledanja kroz prste do novčanih kazni.

Na graničnim prelazima jasno su istaknute table koje bi teoretski trebalo da olakšaju protok, ali u praksi pravila postaju rastegljiva.

Putnici ističu da je dovoljno da samo jedna osoba u vozilu nema EU dokumenta pa da čitav automobil bude preusmeren.

Ako ne želite da rizikujete novčanu kaznu ili gubljenje još više vremena zbog vraćanja na kraj kolone, traka "All Passports" ostaje najsigurnija opcija.

Putnicima koji nemaju važeći ETIAS ulazak će biti odbijen na granici, a svaka osoba, uključujući i decu, mora imati sopstvenu dozvolu.