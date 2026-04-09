Ako neka ponuda deluje predobro da bi bila istinita, velika je verovatnoća da se radi o prevari. To je na teži način naučio jedan 70-godišnji penzioner, koji je ostao bez čak 520.000 evra zbog sofisticirane internet prevare.

Kako navodi policija u Hrvatskoj, on je prošlog jula naišao na lažni tekst na internetu u kojem je navodno premijer Hrvatske govorio o brzoj i velikoj zaradi kroz ulaganja u akcije, naftu, zlato i druge finansijske instrumente. Na kraju tog članka nalazio se link za ostavljanje ličnih podataka, što je penzioner i učinio.

Početak sa malim iznosom

Nedugo zatim, kontaktirala ga je nepoznata osoba i ubedila ga da uloži početnih 250 evra. Nakon uplate, prikazano mu je da se iznos udvostručio na 500 evra, a taj novac mu je zaista i isplaćen, čime su prevaranti zadobili njegovo poverenje.

Ubrzo su usledili novi pozivi i poruke od različitih osoba koje su ga ohrabrivale da nastavi sa ulaganjima.

Lažni dobici i nova ulaganja

Penzioner je redovno dobijao izveštaje o navodnoj zaradi, što ga je dodatno uveravalo da ostvaruje profit. Međutim, kada je pokušao da podigne veću sumu, rečeno mu je da mora da uplati dodatni novac zbog izmišljenih troškova, poreza ili „aktivacije“ računa.

Ogroman gubitak

U periodu od jula prošle do marta ove godine, uplatio je ukupno oko 520.000 evra. Tek tada je shvatio da je žrtva prevare.

Iz policije upozoravaju građane da budu izuzetno oprezni kada je reč o ulaganjima putem interneta, naročito kada se obećava brza i sigurna zarada bez rizika.

Posebno ističu da prevaranti često koriste taktiku isplate manjeg iznosa na početku kako bi stekli poverenje žrtve, a zatim traže sve veće uplate. Novac se potom preusmerava na račune u inostranstvu, što značajno otežava njegovo vraćanje.