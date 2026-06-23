Video, objavljen na Instagramu, prikazuje psa Boska kako se mazi sa devojčicom na kauču dok zajedno gledaju TV, a njegova naklonost dokazuje da je pronašao svoj večni dom.

Ljubav između pasa i dece je često posebna, a ovaj snimak to savršeno ilustruje.



Na početku videa, Bosko i devojčica su udobno smešteni na kauču uživajući u mirnom popodnevu. Dok porodica gleda televiziju, pas nežno obavija šape oko devojčice, što dodatno naglašava njihovu bliskost. Tokom celog snimka deluju nerazdvojno, deleći tihe i utešne trenutke.

U opisu objave, vlasnik je podelio kako se Bosko ponaša kao da je sa njima oduvek, što celu scenu čini još dirljivijom. „Kako možeš da kažeš 'ne' tom psu“, stoji u natpisu pored videa, koji prikazuje preslatki izraz lica psa dok provodi vreme sa svojim malim prijateljem.

Priča o Bosku takođe ima tužnu pozadinu. Njegov prethodni vlasnik ga je mnogo voleo, ali je nažalost preminuo. Njegova poslednja želja je bila da Bosko pronađe dom gde bi mogao imati dobar život. Iz videa je više nego očigledno da Bosko sada dobija svu ljubav ovog sveta i da živi bezbednim i srećnim životom kao što je njegov prvi vlasnik želeo, piše Yahoo.