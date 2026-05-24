U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinioca krivičnih dela, od čega su 323 maloletnici, dok je među punoletnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku MONSTAT. Statistika ukazuje da su među maloletnicima najzastupljenija krivična dela protiv imovine, dok kod punoletnih dominiraju krivična dela protiv braka i porodice.

Kako je saopštio MONSTAT, od ukupno 323 prijavljena maloletna učinioca krivičnih dela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloletnika.

„Od ukupnog broja prijavljenih maloletnih učinioca krivičnih dela, 92 odsto ili 297 su muškog pola, dok je 26 ili osam odsto ženskog pola“, navodi se u saopštenju MONSTAT-a.

Kada je reč o optuženim maloletnicima, među njima je bilo 116 mladića i 16 devojaka, dok je među osuđenima evidentirano 112 muškaraca i 16 žena.

Podaci pokazuju da su najčešća krivična dela koja čine maloletnici ona protiv imovine. Takvih slučajeva bilo je 111 među prijavljenima, što čini 34,4 odsto ukupnog broja prijavljenih maloletnih učinioca. Istovremeno, za ista dela optuženo je 47 maloletnika, a osuđeno 46.

„Kada je reč o najtežim krivičnim delima – krivičnim delima protiv života i tela, prijavljeno je 46 maloletnih lica, optuženo 28, a osuđeno 26“, precizira MONSTAT.

Sa druge strane, među punoletnim učiniocima krivičnih dela registrovano je ukupno 5.960 prijavljenih osoba, od čega je 4.871 poznati, a 1.089 nepoznati izvršilac.

Optuženih punoletnih učinioca bilo je 1.723, dok je pravosnažno osuđeno 1.662 osoba.

„Od ukupnog broja prijavljenih poznatih punoletnih učinioca krivičnih dela, 85 odsto su muškarci, odnosno 4.141 lice, dok je žena bilo 730 ili 15 odsto“, navodi MONSTAT.

Među optuženim punoletnim licima bilo je 1.508 muškaraca i 215 žena, dok je među osuđenima evidentirano 1.459 muškaraca i 203 žene.

Statistika pokazuje i da su kod punoletnih lica najbrojnija krivična dela protiv braka i porodice. Za ova dela prijavljeno je 831 lice, što predstavlja 17,1 odsto ukupnog broja prijavljenih poznatih učinioca.

Za krivična dela protiv braka i porodice optužena je 321 osoba, dok je osuđeno njih 311.

Kada su u pitanju krivična dela protiv života i tela, tokom 2025. godine prijavljena su 232 punoletna lica, optuženo je 135, a osuđeno 126 osoba.

Podaci MONSTAT-a pokazuju da muškarci i dalje čine dominantnu većinu među prijavljenim, optuženim i osuđenim učiniocima krivičnih dela, kako među maloletnicima, tako i među punoletnim licima.

