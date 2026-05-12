Piše: Slađana Stepanović

Jutros se na Čukarici dogodilo ubistvo kada je, kako se sumnja, M.P. (67) nakon svađe ubila supruga Z.P. (76).

Telo muškarca je pronađeno u stanu, a smrt je konstatovana oko 7.30 sati.

Kako tvrdi komšinica za Alo!, žena je juče bila hospitalizovana, ali je potom ponovo puštena kući.

– Ona je bila deset godina u „Lazi“, pa su je vratili. Čula sam da su je juče vodili tamo jer je prestala da pije lekove, pa se vratila. Užas, skandal. Ta osumnjičena je dolazila kod nas na ručak, kod mame... Samo mislim, kad ona postane svesna šta je uradila... Bože me sačuvaj – rekla je komšinica za Alo!.

Na licu mesta nalazi se ekipa policije, a u toku je uviđaj.

Osumnjičena je zatečena u stanu i odmah uhapšena.

Drveni predmet kojim je počinjen zločin pronađen je i poslat na veštačenje.

– Jutros se čula jeziva buka, vriska i tupi udarci. Znali smo da su imali razmirice, ali da će žena od 67 godina da ga ubije na ovakav način, niko nije mogao da sanja – navodno je ispričao jedan od stanara zgrade.

