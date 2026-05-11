Slučaj koji se dogodio u Tuzli 9. septembra 2025. godine zgrozio je javnost kada je direktor jedne osnovne škole u Tuzli naneo povrede zaposlenom – domaru, a nakon tog događaja 3. februara 2026. godine, uputio je pretnje drugom zaposlenom, ložaču higijeničaru, kako su ranije potvrdili oštećeni radnici.

Ranije je direktor, koji je inače i sportista, demantovao te tvrdnje.

„Predmet je u Tužilaštvu od novembra. Najveći problem je što Ministarstvo obrazovanja i ministar nikad mi nisu odgovorili. Ja sam se obraćao Inspekciji za rad, kažu nije u njihovoj nadležnosti, Inspekciji za obrazovanje, pa nije u njihovoj nadležnosti. U školi u kojoj sam ja ima viška zaposlenih higijeničara. Ja sam došao do tog podatka i predao sam dokument Inspekciji za rad, koja je izašla na teren i inspektor je to ustanovio. Ništa nije urađeno o tom pitanju. Budžet je oštećen“, tvrdi jedan od zaposlenih.

On je naveo da mu je direktor naneo povrede u tehničkoj prostoriji, kada se pripremao i oblačio radno odelo. „Ušao je i rekao: ‘Ne možeš ti tu biti.’ Kako ne mogu biti, kad je tu moja prostorija?! On je ušao, uletio, uhvatio me za nos, gurnuo me. Pao sam preko klupe i tu sam oštetio vratnu kičmu i pršljenove i istegao ligamente. Posle sam zvao policiju, otišao lekaru i uradio nalaze. Inspekcija je svoje uradila. On ima još jednu prijavu gde sam ga ja prijavio za proneveru 12.000 KM“, tvrdi zaposleni.

Ističe da mu nije poznato šta je bio uzrok napada, te da ranije nisu imali fizičke sukobe. Tvrdi da je direktor na njega poslednjih sedam meseci vršio pritisak, pre događaja mu navodno pretivši otkazom.

Dodaje da je na bolovanju i da je direktor, prema njegovim tvrdnjama, nakon šest meseci bolovanja pokrenuo disciplinski postupak protiv njega. „Nakon šest meseci, optužuje me kako sam ja hteo neko železo da ukradem. Policija nikad u životu nije uzela izjavu od mene. Optužuje me za nešto što nemam pojma“, rekao je zaposleni, dodavši da je besplatno obavljao poslove direktoru, poput krečenja kuće i postavljanja keramike.

„Ja sam čovek koji je visok dva metra, 100 kilograma težak, bavim se poljoprivredom, držim pčele, ne pijem, ne pušim. Nije mi na um palo da mu uzvratim. Nikad u životu se ni sa kim nisam potukao. Pedeset godina imam i moje ime nikada u policiji nije zapisano“, zaključio je.

Dodaje da njegove kolege trpe nasilje od direktora na poslu, te da ga se boje s obzirom na to da je i sportista i direktor. „Vide kako je mene udario i kako je drugom kolegi dao otkaz. Direktor je dobio od Ministarstva 12.000 KM za produženi boravak u školi. Pare su potrošene, nikad ni sata produženog boravka nije bilo. Tu sam ja lično predao krivičnu prijavu u Tužilaštvo. Ne mogu da shvatim kako ga ministar drži. Sanitarni inspektor je zatekao katastrofalno stanje u školi u jednom selu“, dodao je zaposleni, ističući da je u školskom odboru čovek koji je u Područnoj školi rukovodilac, što smatra sukobom interesa.

