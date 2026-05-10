Policajci u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su B. T. (42) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

On se sumnjiči da kao odgovorno lice firme, čiji je radnik u subotu pao sa skele, prilikom demontaže na gradilištu u Zrenjaninu i na licu mesta preminuo, nije obezbedio adekvatne uslove za rad, na taj način što nije održavao i sprovodio mere za bezbedan rad, kao i da nije omogućio stalni nadzor odgovornog radnika, niti je obezbedio potrebne dozvole za rad na visini i opremu za rad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Policija traga za još jednom osobom koja se kao odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu sumnjiči za isto krivično delo.