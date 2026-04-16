Piše: Slađana Stepanović

U Rovinjskoj ulici, u blizini Plavog mosta, izbio je veliki požar u napuštenim barakama Geološkog instituta Srbije. Vatrogasci i Hitna pomoć brzo su reagovali, ali je jedan radnik instituta, koji je pokušao da pomogne u gašenju, preminuo. Iako je izvučen iz objekta bez svesti, lekari nisu uspeli da ga spasu.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju da smrt nije bila direktna posledica gušenja ili opekotina, već verovatno srčanog zastoja izazvanog stresom i šokom.

Na mesto nesreće stigla je žena koja je u očaju kleknula ispred zapaljenih baraka i jaukala, dok su je pripadnici MUP-a smirivali. Pored nje su dvoje dece, vidno potresena prizorom. Prema svemu sudeći, ona je stanarka barake.

V.D. direktora Geološkog zavoda Vesna Tahov izjavila je:

„Geološki zavod je zadesila jedna, da kažem, tužna i nesrećna situacija. Barake, napuštene i deo našeg kompleksa, zapalile su se. U njima su često boravila bespravno lica. Voda i struja su bili isključeni, ali očigledno je da su pokušali da uvedu struju, a dotrajala instalacija dovela je do ovog scenarija, do požara.“

Ona je dodala da informacije o povređenoj osobi nisu bile tačne:

„Našoj jednoj koleginici je pozlilo, Hitna pomoć joj je ukazala prvu pomoć, povišen joj je pritisak i popila je lek za smirenje. Situacija je bila stresna, ali nažalost jedan naš kolega, koji je hteo da pomogne u sprečavanju cele ove situacije, preminuo je.“

Direktorka je precizirala da je požar izbio oko 12 časova:

„Naši zaposleni su primetili gust dim koji je krenuo iz baraka i odmah su obavestili vatrogasce i Hitnu pomoć. Nakon toga, kada je pozlilo našoj koleginici, istog trenutka smo uputili obaveštenje Hitnoj pomoći. Ovo je za nas zaista vrlo stresna situacija i preduzimamo sve što možemo da vodimo računa o bezbednosti objekata i naših zaposlenih. Za sve nas ovo je veliki šok.“

BONUS VIDEO: