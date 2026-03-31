Brzom akcijom pripadnika policije uhapšen je D. D. (37) osumnjičen da je u jednom lokalu u Rakovici počinio krivična dela teška krađa i nasilničko ponašanje.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je D. D. preksinoć u Rakovici, naoružan satarom upao u jedan restoran gde je počeo da uništava sve pred sobom, a zatim od nekoliko prisutnih gostiju oteo novac i lične stvari dok su ljudi u šoku posmatrali scenu.

On je, kako se sumnja, prilikom izlaska iz lokala nastavio da uništava, pa je oštetio i jedan automobil parkiran odmah ispred restorana. Odmah nakon njegovog odlaska, gosti i osoblje su alarmirali policiju, koja je intenzivnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog.

- Sve se odigralo munjevito. Čovek je ušao besan, sa satarom u ruci. Počeo je da udara po stolovima i šanku, a onda je krenuo na ljude. Bilo je jezivo gledati to divljaštvo - naveo je jedan od svedoka drame.

U restoranu je pričinjena velika materijalna šteta, ali na sreću nije bilo povređenih, a policija je na licu mesta obavila uviđaj. Motiv ovog napada za sada nije poznat.

O svemu je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivična dela teška krađa i nasilničko ponašanje, biti priveden na saslušanje.

