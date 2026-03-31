Optužnica protiv Srđana M. (49) koji se sumnjiči za nezapamćeni zločin u selu Zavidinci kod Babušnice kada je iz revolvera pre četiri meseca ubio svoje komšije, oca i sina, vraćena je iz Višeg suda u pirotsko tužilaštvo na doradu, tako da suđenje još nije zakazano.



Srđan M. je, kako se sumnja, u pijanom stanju 14. novembra oko 16 sati sišao do kuće domaćina porodice, Miroljuba L.(69) i njegovog sina Miroslava L. (41) i pucao u njih, ali je povrede zadobio i drugi sin M.L. (44) kao i domaćica kuće S.L. Osumjičeni se tereti za teko ubistvo.

Srđan M. je iste večeri priznao zločin na saslušanju i naveo da je bio pijan, a motiv je svima, pa i meštanima neshvatljiv.

On je živeo do hapšenja sa sestrićem koji u vreme masakra i nije bio u toj mahali gde obe porodice žive u svojim kućama, na razdaljini od stotinak metara.

Prema nezvaničnim informacijama, horor scene su se u ovom selu pored Babušnice dogodile u dvorištu. Srđan M. nije bežao već se predao policiji i odveo ih na mesto gde je posle zločina bacio pištolj.

Majka S.L. je u toku ove porodične tragedije došla nekako do telefona i prijavila počinioca.

(Kurir)

