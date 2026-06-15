Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, zahtevi se podnose u periodu od 15. juna do 15. jula, zaključno, isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i HID broj, obeležili i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka, uredno prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima, kao i da su vlasnici prijavljenih košnica ili da su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa važećim propisima.

Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica. Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Republike Srbije.

"Pčelarstvo ima višestruki značaj za našu poljoprivredu i ukupan ekosistem. Pored proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, pčele imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na produktivnost brojnih poljoprivrednih kultura. Upravo zato nastavljamo da ulažemo u razvoj ovog sektora i obezbeđujemo stabilnu podršku našim pčelarima", istakao je ministar Glamočić.

On je pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja i blagovremeno podnesu zahteve putem platforme eAgrar.

"Cilj nam je da domaćim pčelarima obezbedimo dodatnu sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslove za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi mere koje doprinose jačanju poljoprivrednih gazdinstava i održivom razvoju srpske poljoprivrede", naglasio je ministar.

Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja: https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/ Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 i 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji eAgrar na adresi: https://eagrar.gov.rs