Cena bitkoina je nakratko pala ispod 60.000 dolara (51.900 evra), što je najniži nivo od oktobra 2024. godine i više od 50 odsto ispod rekordnog maksimuma od 126.000 dolara, prenosi Blumberg.

Glavni razlozi pada su povlačenje sredstava iz ETF fondova vezanih za bitkoin, pogoršanje tehničkih indikatora i promenu očekivanja u vezi sa kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Investitori su povukli oko 5,5 milijardi dolara iz bitkoin ETF fondova u 13 uzastopnih dana, što vrši pritisak na tržište.

Posebno zabrinjava to što je bitkoin pao ispod svog dugoročnog proseka cene, što često znači da tržište ulazi u slabiju fazu.

Analitičari navode i da promene u monetarnoj politici dodatno otežavaju situaciju, jer tržišta sada sve više očekuju da američke Federalne rezerve zadrže kamate ili ih povećaju, što je scenario koji ne pogoduje bitkoinu.

Investitori takođe sve više preusmeravaju kapital ka AI i tehnološkim akcijama, dok je korelacija između kripto tržišta i berze oslabila.

Trenutni pad bitkoina je blaži nego u prethodnim kriznim periodima, ali analitičari ne isključuju scenario još većih gubitaka, zaključuje njujorška agencija.