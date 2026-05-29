Iz „Puteva Srbije“ saopšteno je da će od 1. jula 2026. godine početi puna primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem TAG uređaja.

U ovu kategoriju spadaju:

- teški kamioni,šleperi,

- kamioni sa prikolicom,

- autobusi sa više od dve osovine.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila na snazi je još od 1. januara 2026. godine, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Iz „Puteva Srbije“ navode da je puna primena zakonskih odredbi ranije bila odložena kako bi prevoznici dobili dodatni prelazni period i tehničku podršku za prilagođavanje novom sistemu naplate.

Za nepoštovanje zakona predviđene su visoke novčane kazne:

- od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica,

- od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu,

- od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike,

- od 5.000 do 50.000 dinara za fizička lica.

Bez TAG uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda

Kako se navodi, jedini regularan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom MLFF sistemu naplate na deonici obilaznice oko Beograda jeste registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

To praktično znači da će sva teretna vozila koja ne budu imala registrovan TAG uređaj rizikovati kazne i probleme prilikom prolaska kroz novi sistem elektronske naplate putarine.