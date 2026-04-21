Glavno pitanja na koje je odogovoreno jeste da li je moguće doći do državne penzije bez dana zaposlenja u nekom sistemu ili preduzeću.

- Moguće je ako sami sebi punih 15 godina uplaćujete u državni fond. Trenutno oko 22.000 građana samostalno uplaćuje doprinose - rečeno je u Dnevniku.

Direktor Sektora za ostvarivanje prava iz PIO Vladimir Stanković, objasnio je sve što treba da znate o ostvarivanju prava po članu 15 Zakona o PIO – ko ima pravo, koje su osnovice i kako se vrši uplata.

- Mogućnost da sami sebi uplaćuju penzijske doprinose i samim tim dana-sutra ostvaruju pravo na penziju mogu lica počev od 15. godine i najkasnije pre navršenja 65. godine života. Tako da to mogu biti i lica koja su prethodno bila radno angažovana, ali isto tako i lica koja nikada nisu praktično bila radno angažovana - rekao je Stanković.

Isitče se da je osnovica za uplatu staža je od 35% do petostrukog iznosa prosečne zarade u prethodnoj godini. Osiguranici se mogu opredeliti za neku od 13 osnovica. Najniži iznos za uplatu je 12.300 dinara, najviši preko 175.000 dinara.

- Kad uđete u taj režim, onda ste dužni da uplaćujete do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec, kako ne bi bilo kašnjenja, i postoji jedna odredba u zakonu koja govori o tome da ukoliko vi šest meseci ne uplaćujete, onda vam takvo osiguranje praktično prestaje - rekao je direktor Sektora za ostvarivanje prava iz PIO.

Pojašnjava se da u tom slučaju treba popuniti obrazac za ponovnu prijavu. Više od polovine onih koji uplaćuju staž čine to po najnižoj osnovici.