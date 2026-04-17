"Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune, novčana naknada isplaćena je u sredu, 15. aprila 2026. godine. Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte, ista će se isplaćivati od petka, 17. aprila 2026. godine. Penzioneri koji istu nisu primili na kućnu adresu, moći će da je podignu u poštanskim poslovnicama deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retroaktivne isplate. U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti koju je donela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25, 34/25, 12/26), pravo na novčanu naknadu ostvaruju penzioneri, državljani Republike Hrvatske, koji pre podnošenja zahteva za priznavanje prava na novčanu naknadu penzionerima, imaju prebivalište na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 350 evra mesečno.