Australija i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da će uložiti više od pet milijardi australijskih dolara u razvoj projekata ključnih minerala, što je skoro udvostručilo ranije najavljena ulaganja, piše Rojters.

Cilj ovog poteza je smanjenje zavisnosti Zapada od Kine i obezbeđivanje stabilnih lanaca snabdevanja za ključne industrije budućnosti.

Ukupno finansiranje, koje iznosi približno 3,5 milijardi američkih dolara, usmereno je na razvoj i preradu sirovina ključnih za odbranu, naprednu industriju i energetsku tranziciju.

Cilj ovih investicija je jačanje australijske proizvodnje i podsticanje obnove američke industrijske baze, sa jasnim fokusom na smanjenje kineskog uticaja i jačanje industrijske nezavisnosti.

Najnoviji sporazum nadovezuje se na sporazum iz oktobra 2025. godine, kada su australijski premijer Entoni Albanez i predsednik SAD Donald Tramp postavili temelje za saradnju u sektoru kritičnih minerala.

Iako je tada svaka država obećala najmanje milijardu dolara, sada su ta sredstva značajno povećana. Finansiranje će se sprovoditi preko državnih agencija, a fokus je na proizvodnji materijala kao što su retki zemni metali, nikl, kobalt i grafit, koji su ključni za energetsku tranziciju.

Australijska vlada ističe da ova inicijativa predstavlja važan korak ka jačanju globalne pozicije zemlje u sektoru sirovina. Ona naglašava da Australija ima potencijal da postane vodeći dobavljač velikog dela kritičnih minerala potrebnih zapadnim ekonomijama, čime će dodatno učvrstiti svoju ulogu u globalnim trgovinskim odnosima.

Projekti koji su već dobili podršku uključuju rafineriju retkih zemnih elemenata kompanije Tronoks, kao i projekat nikla u Kalgurliju u Zapadnoj Australiji. Podršku su dobili i projekti vezani za galijum, grafit i druge ključne sirovine. Ove investicije predstavljaju važan korak napred u razvoju domaće industrije i jačanju proizvodnih kapaciteta.

Strateški odgovor na kinesku dominaciju

Partnerstvo između Australije i SAD zasniva se na njihovim komplementarnim snagama. Australija ima velike rezerve minerala, dok je Kina dominantna u njihovoj preradi i rafinisanju. Upravo je ta zavisnost podstakla zapadne zemlje da razvijaju sopstvene kapacitete, kako bi smanjile rizike i povećale stratešku bezbednost.

Australijska vlada je već pokrenula dodatne mere za stimulisanje domaće industrije, uključujući sredstva i poreske olakšice. Cilj je izgradnja održivog i konkurentnog sektora koji može da zadovolji rastuću globalnu potražnju za ovim resursima, posebno u kontekstu novih tehnologija i zelene ekonomije.