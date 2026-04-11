Administracija predsednika Donalda Trampa verovatno će već u petak produžiti izuzeće koje omogućava zemljama da kupuju određene količine sankcionisane ruske nafte i naftnih derivata, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom za Rojters.

Ministarstvo finansija SAD dozvoljava kupovinu ruske nafte i derivata na moru još od sredine marta putem izuzeća od 30 dana koje ističe 11. aprila, kao deo napora da se kontrolišu globalne cene energije tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.



Specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev izjavio je da bi ova mera oslobodila 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je približno jednako jednodnevnoj globalnoj proizvodnji.



Ministar finansija Skot Besent sastao se sa Trampom u Ovalnoj kancelariji u četvrtak kako bi razgovarali o produženju izuzeća, i složili su se da je to dobra ideja, rekao je jedan od izvora koji je želeo da ostane anoniman.

Cene nafte naglo su porasle od početka rata sa Iranom zbog delimičnog zatvaranja Hormuškog moreuza, kroz koji je pre sukoba svakodnevno prolazilo oko 20% svetske nafte i gasa.

Rast cena goriva predstavlja veliki problem za Trampa i njegovu Republikansku stranku uoči novembarskih međuizbora.

Međunarodna agencija za energiju, koja okuplja 32 države, saopštila je da rat na Bliskom istoku izaziva najveći poremećaj u snabdevanju naftom u istoriji.

Istovremeno, ova izuzeća bi mogla da zakomplikuju napore Zapada da Rusiji uskrati prihode za rat u Ukrajini i da dovedu Vašington u neslaganje sa saveznicima.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da nije vreme za ublažavanje sankcija Rusiji.