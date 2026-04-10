Fjučersi WTI sirove nafte porasli su danas iznad 99 dolara po barelu, ali cene su i dalje na putu da padnu za više od 10 odsto tokom sedmice nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedeljnom prekidu vatre.

Cena sirove nafte iznosi 99,74 dolara po barelu, dok je cena Brent nafte oko 97 dolara, piše Trejding ekonomiks. Cena prirodnog gasa je 2,67, dok je cena benzina 3,04 dolara po barelu.

Navodi se i da je cena zlata opala za oko 14 odsto i da je sada 4748. Kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, cena pirinča je opala za 1,36 odsto, kao i palmino ulje ( -1,27 odsto ) i uljana repica ( -1,05 odsto ). Dobitke predvode zob ( 0,84 ), kakao ( 0,70) i soja ( 0,59 odsto).

