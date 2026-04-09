Japan, koji uvozi sa Bliskog istoka oko 95 odsto svoje nafte, počeo je 16. marta da koristi naftu iz zaliha u koordinaciji sa drugim zemljama.

Do sada je oslobodio iz rezervi naftu za 50 dana potrošnje, a zatražio je od Međunarodne agencije za energetku da razmotri koordinisano puštanje druge serije, navedeno je u agencijskom izveštaju.

Narumi Hosokava, zamenik generalnog direktora za kriznu upravu u Ministarstvu ekonomije, trgovine i industrije, rekao je novinarima da Ministarstvo nastavlja da analizira situaciju.

Japanske rafinerije trenutno rade sa 67,7 odsto kapaciteta zbog smanjenog uvoza nafte, što je najniži nivo od juna prošle godine.

U svojim rezervama Japan trenutno ima dovoljno nafte za 230 dana.