Očekuje se da će tokom uskršnjeg vikenda širom Evrope doći do porasta potražnje, uz redove na benzinskim pumpama.

Dizel je više pogođen od drugih goriva i već je bio pod pritiskom pre rata. Stručnjaci kažu da će njegova cena dodatno rasti – sa posledičnim efektom na inflaciju – sve dok trgovina kroz Ormuski moreuz ostane blokirana.

Cena dizela po barelu porasla je u četvrtak iznad 200 dolara u Evropi, što je najviše od marta 2022. godine kada je ruska invazija na Ukrajinu potresla tržišta.

Naslovna fotografija, objavljena na društvenim mrežema, prikazuje trenutne cene na jednoj pumpi u Nemačkoj - 2,47 evra po litru običnog dizela, ili 289.99 dinara. Premium dizel košta 2,64 evra ili 309.95 dinara. Benzin "super E10" košta 2,20 evra ili 258.29 dinara, dok je običan "super" 2,26 evra ili 265.34 po litru.

U Srbiji - sipaj i ne pitaj

S druge strane, pogledajmo cene u Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u petak nove cene goriva u Srbiji koje će važiti do petka, 10. aprila 2026. godine.

"Trebalo bi danas da cena (dizela) bude preko 275 dinara. Predlog udruženja je da cena goriva ide +7 dizel gore, benzin +4. Mi smo rekli da je to nemoguće pa će sve poskupeti samo za dinar - i benzin i dizel", rekao je Vučić.

Dakle, od danas će i benzin i dizel biti skuplji za dinar. Podsetimo, prethodne nedelje evrodizel u Srbiji je koštao 213 dinara za litar, a cena benzina je bila 188 dinara po litru. Što znači da je danas cena dizela 214, a benzina 189 dinara po litru.

"Za desetak dana ćemo biti zemlja sa najjeftinijim gorivom u regionu jer će svi dizati cene", podvukao je.

Kazao je da će država preuzeti još veće troškove po pitanju cena goriva, i naglasio je da će se time ublažiti pritisak na udruženja. Redova na pumpama - nema.

Država brine

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je do 2. maja zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Kako je saopšteno posle današnje sednice Vlade, usvojena je izmenjena Odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata radi sprečavanja kritične nestašice, budući da globalna dešavanja značajno utiču na snabdevanje ovom robom i na smanjenje ponude.

Ova odluka produžena je do 2. maja radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice derivata nafte, navedeno je u saopštenju.

U Srbiji je od danas najviša maloprodajna cena evrodizela namenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima povećana sa 181 na 184 dinara po litru, sa PDV-om.