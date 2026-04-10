Stručnjaci za ponašanje pasa objašnjavaju da je ovo često znak poverenja, pripadnosti i prijateljstva.

U svakodnevnom životu ljudi i njihovi ljubimci dele brojne zajedničke aktivnosti, šetnje, igru i boravak kod kuće, pa se stvara snažna emocionalna veza. Zbog toga iznenadni trenutak kada pas okrene leđa vlasniku može delovati neobično, ali u psećoj komunikaciji to je sasvim prirodno ponašanje.

U ponašanju pasa, okretanje leđa znači poverenje jer pas time pokazuje da se oseća sigurno u vašem prisustvu. U prirodi, izlaganje leđa znači ranjivost, pa kada pas to uradi pred čovekom, on pokazuje da ga doživljava kao deo svog čopora i porodice.

Pored emocionalnog značenja, ovaj gest može imati i praktičnu svrhu. Psi često koriste ovaj položaj kako bi signalizirali da žele maženje ili češkanje, posebno na delovima tela koje sami ne mogu da dosegnu.

Stručnjaci ističu da je ovakvo ponašanje uglavnom pozitivan znak i pokazatelj dobre veze između psa i vlasnika. Kada pas okrene leđa, to se smatra društvenim gestom kojim potvrđuje pripadnost i bliskost sa čovekom.

U nekim slučajevima, ovakvo ponašanje može biti i deo zaštitničkog instinkta, posebno ako pas reaguje na okruženje ili druge ljude. Ako se primeti napetost u njegovom držanju tela, savetuje se konsultacija sa stručnjakom za ponašanje pasa.

U suštini, kada pas okrene leđa vlasniku, to najčešće nije znak distance, već upravo suprotno, znak poverenja, opuštenosti i želje za kontaktom, kao i potvrda da vas doživljava kao deo svoje porodice.