Darko Lazić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svom životu nakon što je u petak sahranio svog rođenog brata, Dragana Lazića koji je tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta.

Tuga i bol zbog nenadoknadivog gubitka i dalje preplavljuju njega i njegovu porodicu, a pevač pokušava da smogne snage i nastavi dalje.

Dragan je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima kada se motocikl kojim je on upravljao sudario sa putničkim vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do udesa i dalje se ispituju, a on je preminuo u sanitetu, na putu ka bolnici.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao je Darko jecajući.

Slučaj Darka Lazića, nažalost, nije usamljen.

Pevač Ipče Ahmedovski, rođeni brat Jašara Ahmedovskog, preminuo je 1994. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Sve se dogodilo na Ibarskoj magistrali kod sela Šopići u blizini Lazarevca, a Ipče Ahmedovski je u trenutku smrti imao samo 28 godina.

Iako je bio veoma mlad, već je imao pet objavljenih albuma i bio je izuzetno popularan, a kolege Novica Zdravković i Rade Vučković zvali su ga "Mali Rambo" jer je, prema njihovim rečima, bio vanserijski talenat.





Na svom poslednjem albumu objavio je i pesmu "Kad nestanem jednog dana" za koju su kasnije mnogi komentarisali da „kao da mu je predvidela sudbinu“.

S devojkom Zlatom iz Vreoca kod Lazarevca planirao je venčanje, a onda se preko noći sve preokrenulo.



-Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Ima 28 godina kako je poginuo. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Jedva sam se iščupao. Ali žaliću dok sam živ - rekao je Jašar jednom prilikom u emisiji "Glamur".





Jašar je otkrio i da dugo nakon Ipčetove pogibije nije mogao da peva njegove pesme.

-Dugo nisam mogao na radiju da čujem njegove pesme, a kamoli da pevam, plakao sam. Njemu sam bio uzor, doveo sam ga u Beograd, odgovaran sam bio za njega, trudio sam se da poštuje kodekse života. Bio je temperametan, vozio je brzo. Stalno sam se svađao sa njim zbog toga, čak sam i izlazio negde na auto-putu ako ne vozi sporije. Takav je bio, i nažalost sa takvom vožnjom je završio.Teško zaplačem, ali kad čujem njegovu pesmu, da. Emocija me oduzme. Otac i majka su umrli od tuge kad je on poginuo - rekao je Ahmedovski u Grand magazinu.

Znam kako je Darku Laziću

Pevač se na kraju dotakao i tragedije koja je zadesila Darka Lazića, pa mu je iz sopstvenog najbolnijeg iskustva uputio poruku snažne podrške.

- Stvarno mi je jako žao, znam kako mu je. Dobro je što je otišao da radi i peva, nikako ne bi bilo dobro da se zatvori u kuću i da pati i plače, ovako ima komunikaciju sa ljudima. Ljudi vam uvek trebaju, i kada ste veseli i kada ste tužni. Nakon smrti mog brata, dugo nisam pevao, ali kada sam počeo da pevam, bilo mi je lakše, ljudi vas teše i zato sam i rekao da uvek treba izaći i biti među ljudima - zaključio je on.

BONUS VIDEO: