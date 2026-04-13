"Vatnik supa" je serijal na društvenim mrežama koji ima za cilj da razotkrije kako funkcioniše savremena propaganda i dezinformacije.

Iza ovog uticajnog projekta stoji finski istraživač Peka Kalioniemi, koji je pokrenuo serijal analiza koje sve češće uzdrmavaju javnost.



Projekat "Vatnik Soup" na društvenoj mreži Iks trenutno prati više of 200 hiljada korisnika.

Šta je "vatnik supa"?

Naziv dolazi od reči "vatnik" koja se prvobitno odnosila na jeftinu punjenu jaknu koja se nosila u Sovjetskom Savezu, ali se kasnije razvila u politički mim na društvenim mrežama i danas se koristi za ljude koji bez kritike prihvataju i šire narative stranih država.



Autori naglašavaju da cilj nije promocija bilo koje strane, već podsticanje kritičkog razmišljanja i odbacivanje slepog prihvatanja tuđih narativa, bez obzira odakle dolaze.



Kalioniemi otkriva profile javnih ličnosti, političara i influensera, spajajući njihove izjave, veze i aktivnosti kako bi pokazao kako se širi uticaj i manipulacija.

U fokusu su pojedinci koji, kako tvrdi autor, aktivno opravdavaju ruske poteze i šire sumnju prema Zapadu.



Kroz detaljne analize, "Vatnik supa" razlaže taktike poput izvrtanja činjenica, širenja straha i diskreditacije institucija.

Ali tu se ne staje. Projekat ima i jasnu edukativnu ulogu: cilj je da obični korisnici interneta nauče da prepoznaju propagandu, botove i skrivene interese iza "nezavisnih" izvora.

Ko je "jede"?

U ovom kontekstu, "Vatnik supu" zapravo "konzumiraju" milioni ljudi širom sveta.



Dok propaganda pokušava da se proguta kao istina, "vatnik supa" nudi suprotan efekat - razotkrivanje i otpornost na manipulaciju.

Dostupan na mreži X, Jutjubu i u formi knjige, ovaj projekat je samo jedno od oružja u borbi protiv informacionog rata koji se vodi svakodnevno, daleko od fronta, ali direktno u glavama ljudi.