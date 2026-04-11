Pevač Milan Stanković je svojevremeno govorio o brojnim detaljima iz svoje privatnosti, te je otkrio da je njegov otac ležao u zatvoru, gde je i preminuo.

Kako je tada istakao, nikada nije imao osećaj da ima oca, budući da je bio tek rođen kada je on završio iza rešetaka.

-Imao sam samo pet meseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz poseta. Nikada nisam imao osećaj da imam tatu, već nekog teču koga sam povremeno viđao. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvesnog čoveka s kojim je radio u pekari. Posle pet i po godina saopštili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne verujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti - pričao je Milan svojevremeno i dodao:

-Ne znam kakav bih bio da sam rastao uz oca, ali oduvek sam se osećao inferiorno. Kada bih u društvu rekao da nemam tatu, izazivao bih sažaljenje. Kao da sam ja kriv što je to tako. Najteže su mi pale poruke koje je slao iz zatvora. Jednom sam ih slučajno našao i bio potpuno izgubljen. Znao sam da ga ne mogu vratiti. Osećao sam koliko mu je svako pismo drugačije, u nekim se prepoznavao očaj, ponekad optimizam. Mama me je, uprkos svemu, izdržavala i borila se za mene i sestru. Radila je u trafici, peglala, čistila po kućama. Često je pozajmljivala novac - rekao je Stanković pre više od decenije.

Vraća se na estradu

Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio je da se vrati na muzičku scenu i ponovo obraduje publiku.



Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo.

Kako prenose domaći mediji, njegov novi album je spreman, a pevač, koji trenutno živi od privatnog biznisa, planira da ga objavi na jesen.

Reč je o materijalu na kojem je radio duži vremenski period, pažljivo birajući pesme i zvuk kojim želi da se predstavi publici nakon pauze.