Voditeljka popularnog rijaliti programa Elita, Maša Mihailović, ponovo je slobodna! Nakon pet godina ljubavi, stavila tačku na vezu i raskinula veridbu, a o detaljima ovog emotivnog kraha progovorila je pred milionskim auditorijumom.

Gostujući u emisiji "Magazin In", komentarisala je aktuelne teme, ali i intrige iz privatnog života, pa se dotakla svog emotivnog statusa.

Sanja Marinković je već na samom početku emisije direktno načela temu, i podsetila publiku na Mašin prethodni emotivni status.

- Mašo, ti si prošli put kod mene bila verena, šta se desilo? - pitala je voditeljka.

Tada je Mihailovićeva potvrdila raskid i objasnila šta je dovelo do kraja ljubavi duge pola decenije:

- Jeste se promenio status, znaš da je to dugo i trajalo, pet godina... Ne bih previše o tome govorila, putevi su nam se razišli, kao i većini parova posle tolikog perioda. Mladi smo ušli u vezu, tako da smo se prirodno i razdvojili, ništa se loše nije desilo - otkrila je Maša.

- Mene zanima da li si vratila pristen ili zadržala? - dobila je sledeće pitanje.

Tom prilikom iznenadila je sve prisutne u studiju i otkrila da je verenički prsten ipak zadržala za sebe.

