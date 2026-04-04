Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale zabeležen ja na području Grčke, stoji na listi automatski registrovanih zemljotresa Republičkog seizmološkog zavoda.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.6794 i dužine 20.568 zapado od Janjine.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.