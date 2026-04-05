Voditelj Elite, Darko Tanasijević, progovorio je o rijalitiju i otkrio šta se dešava iza kamera.

Na samom početku komentarisao je ulazak starlete Stanije Dobrojević, koja je ušla da se suoči sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, kao i sa njegovom nevenčanom ženom Aneli Ahmić, dok se u celu situaciju umešala i Maja Marinković, koja je s njim naprasno ušla u vezu.

-Mnogi komentarišu da je bila poprilično uplašena kada je kročila u Belu kuću. Međutim, često zaboravimo da kada novi učesnik uđe u Elitu, koliko god imao spremnu taktiku, priču ili plan, drugo je kada “face to face” vidimo osobu na koju smo se nameračili, koja nam je problem, koja nas je izdala ili šta već. Mesecima sam iščekivao Stanijin ulazak i pitao se kada će se to desiti. Ispostavilo se da je došla i dobro nam došla. Što se mene tiče, neka ostane što duže, jer se toliko toga izokrenulo, preokrenulo i sve intenzivnije - istakao je Darko.

Osvrnuo se i na Maju, koja je konačno popustila pred čarima Asmina Durdžića, te je istakao da to nije očekivao, s obzirom na to da je mesecima tvrdila kako je on ne zanima.

-Iskreno, nisam očekivao. Mesecima je držala stav da ga ne interesuje i stalno je ponavljala: “Ljudi, on mene ne interesuje, nemojte me terati da budem u vezi kada ne želim.” Ima svoje dobre strane, ali nikako, nikad u životu. Taj stav je držala sve dok nije ušla Stanija, a dvadesetak ili tridesetak sati kasnije, ušli su u vezu. Maja je prvo priznala da je to iz inata Staniji, a potom je demantovala. Očito tu igraju ulogu sujeta, ženski ego i ljubomora. Ona je mesecima govorila da je najjača “riba”, a onda se pojavila Stanija. Uradila je to više kao poruku: “Evo, sad ću da ti pokažem da se ja ovde pitam i odlučujem, a ne ti, velika zvezda koja si došla.” Ali očito je da se Maji sviđa Asmin - smatra voditelj.

Darko je prokomentarisao i Aneli Ahmić i njeno stanje u Eliti, ističući da je ova sezona veoma teška za nju, posebno zato što se u njoj nalaze tri njena bivša partnera, njen sestrić Nerio i njegova verenica, kao i većina učesnika koji su protiv nje.

-Aneli je ova sezona teška. Pravila je neke loše stvari, katastrofalne postupke, ali se nekako dizala. Tu su Janjuš, bivši verenik, Luka, bivši muž Asmin, Stanija, koju ona naziva ljubavnicom svog bivšeg muža, kao i Ena i Hana. Ozbiljne stvari nosi na svojim leđima, kao i još nekolicina učesnika. Ne mogu ni da zamislim šta će se do juna, odnosno početka jula, sve izdešavati. Ono što se desilo u tri nedelje dok nisam radio emisije, poput afere Kačavenda i Janjuša, sada deluje kao da se desilo pre tri meseca. Zapravo je to bilo pre samo dve ili tri nedelje. Preko noći, svaka žurka donese nešto novo, svaki utorak se dešava nešto neočekivano - ispričao je za Blic.

