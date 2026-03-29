Starleta Stanija Dobrojević sutra ulazi u rijaliti Elita, a nema sumnje da će nastati prava pometnja.

Iako ne znaju šta im se sprema, Maja Marinković rešila je da transformiše i skocka Asmina Durdžića, a on joj se totalno prepustio i dao joj dozvolu da mu radi o glavi.

Kako je Maja sebe danas farbala, rešila je da ofarba i Asmina, ali ona njemu crnom farbom nije prešla samo preko kose već i preko brade i obrva, zbog čega se svi pitaju kako će izgledati nakon što je skine.žSlike iz Elite šokirale su mnoge.

Stanija za ulazak spremila haljinu iz Majamija

Podsetimo, Stanija je pokazala i prelepu toaletu koju će obući za sutrašnji ulazak. Za ovu priliku odabrala je za dugačku crvenu, usku haljinu, punu šljokica i dragulja, koja će u prvi plan istaći njenu vitku i izvajanu figuru.

- Išli smo da sužavamo, popravljamo, rešavamo..._Hajde nema veze, pokazaćemo je kada već svakako sutra ulazim pa će je videti na meni...Ova mi je bila najlepša kada sam je isprobavala u Majamiju, dali su mi da biram, ali mi se ova najviše svidela - rekla je starleta u emisiji "Premijera - vikend specijal".

