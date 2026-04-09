Snimak preciznog pogotka drona „Geranium“ u brod za suvi teret usidren uz pristanište objavljen je na društvenim mrežama, izveštava „Rosijskaja gazeta“.

Neselektivan udar iz lakog oružja nije uspeo da zaustavi dron. Udar je izazvao snažnu eksploziju u centralnom delu trupa i započeo masovni požar.

Prema lokalnim podzemnim izvorima, napad je bio usmeren na dva broda koja su prevozila vojnu opremu iz Evrope. Prvi teretni brod je prevozio oklopna vozila i samohodne haubice. U vreme napada, deo opreme je već bio istovaren na pristaništu, ali je ostao u luci.

Drugi brod je čekao na pristaništu i bio je potpuno natovaren dronovima strane proizvodnje. Oba broda su pretrpela ozbiljnu štetu. Kancelarija lučke granične službe je takođe teško oštećena, a prijavljeno je da ima poginulih i povređenih.