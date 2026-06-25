Albanija je u centru još jednog skandala, ovaj put razlog su nasilne demonstracije protiv investicija Džareda Kušnera, zeta Donalda Trampa.

U konkretnom slučaju do pobune je zvanično došlo jer će izgradnja da poremeti ekosferu ostrva što je obična glupost jer je ostrvo Sasno ili kako ga danas Albanci zovi Sazani poslednjih stotinu godina bilo vojna baza i u pitanju je krečnjačko ostrvo.

Prvo su tu bazu napravili Italijani kada im je ostrvo pripalo nakon Prvog svetskog rata a zatim je komunistički režim Envera Hodže nakon Drugog svetskog rata tu postavio par stotina bunkera, utvrđenja i iskopao podzemne tunele. Nakon tih vojnih poduhvata ostrvo je postalo obična pustara i sama izgradnja risorta na njemu bila bi korak napred u revitalizaciji samog ostrva ali i ekosfere ostrva i okolnih voda.

Zvanični narativ ne drži vodu, ali zato postoji onaj očigledni i skriveni narativ. Šiptari se bune jer ne vole Trampa a još više im smeta što je njegov zet Jevrej. Da je to tako najbolje pokazuje podatak da Šiptari drže visoko prvo mesto po broju terorista koji su iz Evrope otišli da ratuju za tzv. Islamsku državu. Odmah iza njih je muslimansko stanovništvo Bosne i Hercegovine. Dali su čak 20 do 30 puta više boraca po glavi stanovnika od bilo koje druge muslimanske nacije na svetu.

Snimci uništavanja gradilišta ne pokazuju samo primitivizam i nasilje već i govore o otvorenoj mržnji.

Kako je to neko lepo primetio na društvenim mrežama, da je došao neki šeik da pravi bilo šta njima ne bi smetalo, ali pošto je zet Donalda Trampa i još Jevrej oni pod lažnim plaštom ekologije kriju svoje prave motive a to su mržnja prema Sjedinjenim Državama, prema Donaldu Trampu lično, ali i prema Jevrejima generalno.

Naravno, za sve to imaju ozbiljnu pomoć spolja i od strane duboke države u SAD.

Na isti način su te interesne grupe našle u Srbiji kombinaciju islamista, anarholiberala i blokadera lažnih patriota da spreče da se realizuje projekat Generalštaba. Tada su oni koji najčešće srpsku vojsku nazivaju agresorskom i tvrde da je počinila genocid tvrdili kako je poniženje za srpsku vojsku da se na mestu generalštaba podigne hotel. Ono što je njihovim gazdama smetalo je zapravo činjenica da bi ispred hotela bio podignut veliki spomenik u čast žrtvama NATO bombardovanja uz obrazloženje da je to bila nelegalna i ničim izazvana akcija od strane administracije Bila Klintona kako bi se omogućilo šiptarskim muslimanima da otmu najsvetiju hrišćansku zemlju sa nekoliko hiljada crkava i manastira. Taj koncept je zasmetao onima koji su bili protiv Generalštaba.