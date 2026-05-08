Govoreći o sastanku sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i mogućnosti da administracija Donalda Trampa smanji američko vojno prisustvo u Evropi, Rubio je naglasio da konačnu odluku o tome donosi predsednik SAD, prenosi RT Balkan.
- Javno sam govorio, i više puta sam ponovio, da sam tokom cele svoje karijere, pa i sada, bio snažan pristalica NATO-a. Jedna od prednosti članstva u NATO-u jeste to što nam omogućava da imamo raspoređene snage u Evropi i baze koje nam daju logističku sposobnost za demonstraciju sile u slučaju kriznih situacija. Imali smo jednu kriznu situaciju i neke zemlje u Evropi — kao što je, na primer, Španija — uskratile su nam korišćenje tih baza za veoma važnu operaciju. To uskraćivanje je, u izvesnoj meri, ometalo misiju, ne ozbiljno, ali je imalo svoju cenu i čak stvorilo neke nepotrebne opasnosti - rekao je Rubio.
On je dodao da bi ograničavanje pristupa američkim snagama moglo da dovede u pitanje jedan od ključnih razloga američkog prisustva u NATO-u.
On je istakao da ako je "jedan od glavnih razloga zbog kojih su SAD u NATO-u, mogućnost da imaju snage raspoređene u Evropi koje mogu da upotrebe u drugim kriznim situacijama, a sada to više nije slučaj, bar kada je reč o nekim članicama NATO-a - onda je to problem i mora biti preispitano."
Rubio je ponovio da za sada nema novih odluka o eventualnom smanjenju američkog vojnog kontingenta u Evropi i da je to pitanje isključivo u nadležnosti predsednika SAD.
Govoreći o situaciji na Bliskom istoku i mogućnosti da Iran formira agenciju za kontrolu Ormuskog moreuza, Rubio je ocenio da bi takav potez bio neprihvatljiv.
- Svet mora da počne da se pita šta je spreman da uradi ako Iran pokuša da normalizuje kontrolu međunarodnog plovnog puta - ističe Rubio.
On je upozorio da međunarodna zajednica ne sme da dozvoli Iranu da uspostavi kontrolu nad međunarodnim vodama i dodao da odgovor ne sme da ostane samo na diplomatskim osudama i „oštro sročenim saopštenjima“.
Komentari (0)