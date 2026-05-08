Govoreći o sastanku sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i mogućnosti da administracija Donalda Trampa smanji američko vojno prisustvo u Evropi, Rubio je naglasio da konačnu odluku o tome donosi predsednik SAD, prenosi RT Balkan.

Javno sam govorio, i više puta sam ponovio, da sam tokom cele svoje karijere, pa i sada, bio snažan pristalica NATO-a. Jedna od prednosti članstva u NATO-u jeste to što nam omogućava da imamo raspoređene snage u Evropi i baze koje nam daju logističku sposobnost za demonstraciju sile u slučaju kriznih situacija. Imali smo jednu kriznu situaciju i neke zemlje u Evropi — kao što je, na primer, Španija — uskratile su nam korišćenje tih baza za veoma važnu operaciju. To uskraćivanje je, u izvesnoj meri, ometalo misiju, ne ozbiljno, ali je imalo svoju cenu i čak stvorilo neke nepotrebne opasnosti - rekao je Rubio.

On je dodao da bi ograničavanje pristupa američkim snagama moglo da dovede u pitanje jedan od ključnih razloga američkog prisustva u NATO-u.





On je istakao da ako je "jedan od glavnih razloga zbog kojih su SAD u NATO-u, mogućnost da imaju snage raspoređene u Evropi koje mogu da upotrebe u drugim kriznim situacijama, a sada to više nije slučaj, bar kada je reč o nekim članicama NATO-a - onda je to problem i mora biti preispitano."

Rubio je ponovio da za sada nema novih odluka o eventualnom smanjenju američkog vojnog kontingenta u Evropi i da je to pitanje isključivo u nadležnosti predsednika SAD.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku i mogućnosti da Iran formira agenciju za kontrolu Ormuskog moreuza, Rubio je ocenio da bi takav potez bio neprihvatljiv.

Svet mora da počne da se pita šta je spreman da uradi ako Iran pokuša da normalizuje kontrolu međunarodnog plovnog puta - ističe Rubio.

On je upozorio da međunarodna zajednica ne sme da dozvoli Iranu da uspostavi kontrolu nad međunarodnim vodama i dodao da odgovor ne sme da ostane samo na diplomatskim osudama i „oštro sročenim saopštenjima“.