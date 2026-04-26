Zamenik direktora američke Tajne službe Metju Kvin izjavio je danas da je napadač koji je pucao na pripadnike obezbeđenja u hotelu Hilton u Vašingtonu, prilikom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, "kukavica koja je pokušala da napravi nacionalnu tragediju".

"Večeras je kukavica pokušala da stvori nacionalnu tragediju. Potcenio je sposobnost Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država da štiti i zaustavljen je pri prvom kontaktu", rekao je Kvin u saopštenju koje je objavljeno na društvenim mrežama, prenosi Skaj njuz.

On je kazao da je snaga slojevitog bezbednosnog stava Tajne službe "bila očigledna", i da ima još "mnoštvo kontramera" koje mogu biti preduzete.

Tramp je, zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju hotela.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji, i on je tokom ispitivanja rekao da je nameravao da puca na zvaničnike Trampove administracije, koji su prisustvovali svečanoj večeri.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je upucan jedan pripadnik bezbednosnih snaga, koji je nosio pancir.