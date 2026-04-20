Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelski piloti kontrolišu iransko nebo, ali da Izrael "nije završio posao" u Iranu.



- Svet priznaje odlučnost Izraela da se brani i da brani čovečanstvo od varvarskog fanatizma. Mali Izrael i naš veliki prijatelj Sjedinjene Države nose celu zapadnu civilizaciju na svojim leđima - rekao je Netanjahu na ceremoniji povodom Dana sećanja u Jerusalimu, prenosi Tajms of Izrael.

Sprečen nuklearni holokaust: Iran upoređen sa nacističkim logorima



On je povezao modernu odbranu Države Izrael sa, kako je naveo, "istorijskim lekcijama jevrejskog naroda". Obraćajući se naciji, Netanjahu je naveo da su nedavne vojne akcije sprečile "katastrofalnu pretnju od iranskog režima", napominjući da je Iran planirao da uništi Izrael atomskim oružjem.

- Da nismo delovali, Natanc, Fordo i Isfahan, nazivi ovih mesta smrti, pridružili bi se imenima logora smrti Aušvic, Birkenau i Treblinka - istakao je predsednik izraelske vlade.

Naglasio je da proaktivno uklanjanje ovih pretnji predstavlja fundamentalni pomak od "strašnog izgnanstva" prošlosti ka suverenoj stvarnosti modernog Izraela.

- Danas imamo dom i moramo da ga čuvamo sa svakom budnošću - poručio je. Netanjahu je naveo da se izraelske zastave sada vijore "od Pojasa Gaze do vrha Hermon" i da izraelsko ratno vazduhoplovstvo održava dominaciju nad regionalnim nebom.

Trijumf nad "osovinom zla": Izrael obeležava Jom hašoa



On je to opisao kao "trijumfalni dokaz" superiornosti nad osovinom zla koju predvodi Iran. Dan sećanja na Holokaust i herojstvo (Jom hašoa) u Izraelu je nacionalni dan komemoracije za šest miliona jevrejskih žrtava stradalih od nacista.

Obeležava se 27. nisana po jevrejskom kalendaru, obično u aprilu ili maju, uz dvominutno oglašavanje sirena širom zemlje, tišinu, ceremonije u Jad Vašemu i polaganje venaca.