Papa Lav je rekao da nema nameru da se upušta u debatu sa Donaldom Trampom kada je u govoru ranije ove nedelje kritikovao „tirane“ zbog trošenja milijardi na ratove.

Rimokatolički poglavar je pojasnio da su njegove reči, iznete nekoliko dana nakon javne svađe sa američkim predsednikom, napisane dve nedelje ranije, „mnogo pre nego što me je predsednik uopšte komentarisao“, prenosi BBC.

„Ipak, desilo se da je to protumačeno kao da ponovo pokušavam da se upustim u spor sa predsednikom, što uopšte nije u mom interesu“, rekao je juče novinarima na letu za Angolu. Papa, koji je na afričkoj turneji, rekao je da se zbog „političke situacije koju su stvorili Trampovi komentari, razvio određeni narativ koji nije bio tačan“.

Kao odgovor na najnovije izjave pape, potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je prešao u katolicizam kao odrasla osoba, rekao je da je „zahvalan papi Lavu što je ovo razjasnio“. „Iako medijska naracija stalno podstiče sukobe, i da, stvarna neslaganja su se dešavala i dešavaće se, stvarnost je često mnogo složenija“, dodao je Vens.

Govor o „tiranima“ i ratnim vođama

Govoreći u Kamerunu u četvrtak, papa je kritikovao lidere koji „zatvaraju oči pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i uništavanje, dok se resursi potrebni za oporavak, obrazovanje i obnovu nigde ne mogu pronaći“. „Ratni vođe se pretvaraju da ne znaju da je potreban samo trenutak za uništenje i da život često nije dovoljan za obnovu“, rekao je.

Papa je takođe osudio „beskrajni ciklus destabilizacije i smrti“ u „krvlju natopljenom“ regionu Kameruna, koji je skoro deceniju razoren pobunom. Neki su njegove reči protumačili kao aluziju na Trampa, koji je kasnije novinarima rekao: „Papa može da kaže šta god želi, a ja želim da kaže šta god želi, ali ne moram da se složim sa tim“.

Početak spora oko Irana

Podsetimo se da je Tramp u ponedeljak oštro napao prvog američkog papu, koji je bio glasni kritičar američko-izraelske vojne operacije u Iranu, nazivajući ga „strašnim za spoljnu politiku“. Svoju kritiku poglavara Katoličke crkve prvobitno je objavio nakon što je Sveti otac izrazio zabrinutost zbog Trampove pretnje da će „čitava civilizacija nestati“ ako Iran ne poštuje zahteve SAD da okonča rat i otvori Ormuski moreuz.

Predsednik je potom rekao da „nije njegov veliki obožavalac“ i nazvao ga je „SLABIM po pitanju kriminala i užasnim u spoljnoj politici“. Tramp je takođe objavio sliku koju je generisala veštačka inteligencija, na kojoj je na njoj navedeno kao nalik Isusu , a koju je kasnije uklonio.

Ranije ove nedelje, uoči papinog govora o „tiranima“, potpredsednik Vens je pozvao Vatikan da se „drži pitanja morala“.Papina turneja po Africi

Poglavar turneje Katoličke crkve po Africi obuhvata posete 11 gradova u četiri zemlje. To je njegova druga velika poseta inostranstvu otkako je izabran za papu prošle godine, što odražava značaj katolicizma u Africi.

Prema podacima iz 2024. godine, više od petine katolika u svetu, oko 288 miliona ljudi, živi u Africi.

BBC