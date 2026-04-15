Sjedinjene Američke Države i Izrael mogli bi da iskoriste aktuelne pregovore sa Iranom kao paravan za pripremu kopnene vojne operacije, upozorio je Ruski savet bezbednosti.

U saopštenju ovog tela, na čijem je čelu predsednik Rusije Vladimir Putin, navodi se da zabrinutost proizlazi iz činjenice da Pentagon nastavlja da jača svoje vojne kapacitete u regionu, iako su diplomatski razgovori u toku.

Prva runda pregovora između Vašingtona i Teherana, održana tokom vikenda u Islamabadu, nije donela konkretne rezultate. Iranska strana za zastoj krivi "nerealne zahteve" SAD, ali ističe spremnost da nastavi dijalog. Predsednik SAD Donald Tramp najavio je moguć nastavak razgovora u narednim danima.

U međuvremenu, Moskva upozorava da bi, u slučaju neuspeha pregovora, sukob mogao da eskalira već u naredne dve nedelje. Tramp je ranije poručio da nije sklon produženju primirja sa Iranom, koje ističe 22. aprila, i naglasio da ishod može biti različit, iako preferira dogovor.

Napetosti dodatno podsećaju na ranije incidente, uključujući američko-izraelski napad krajem februara, kao i izraelsko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja prošle godine, koje je dovelo do kratkotrajnog sukoba.

Teheran, s druge strane, insistira na trajnom rešenju koje bi uključivalo ukidanje sankcija i garancije protiv novih napada. Istovremeno poručuje da je spreman na odbranu, upozoravajući da bi eventualni kopneni napad bio dočekan snažnim vojnim odgovorom.

Ruski Savet bezbednosti ocenjuje da Iran i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima, kao i da se unutrašnja politička i društvena stabilnost dodatno učvršćuje u svetlu spoljnog pritiska.