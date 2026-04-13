Desetine brodova okupili su se u iranskim lukama uoči američke pomorske blokade, pokazuju podaci o praćenju plovidbe. Prema dostupnim informacijama, najmanje 30 plovila nalazi se u luci Bandar Abas, blizu Hormuškog moreuza, kao i u luci Bušer na severu Persijskog zaliva. U taj broj nisu uključeni manji brodovi niti oni koji su isključili sisteme za praćenje.

Među plovilima su teretni brodovi, hemijski tankeri i druga plovila iz Irana, Omana, Komora, Bolivije i Gvajane.

Tankeri ulaze i izlaze iz moreuza

U blizini Bandar Abasa nalazi se i najmanje deset iranskih brodova, uključujući kontejnerski brod Kašan i tanker Delice, koji može da prevozi oko 19.000 tona hemikalija.

Podaci pokazuju da se saobraćaj kroz Hormuški moreuz nastavlja. Naftni tanker Dalia jutros je plovio ka Bandar Abasu, dok je tanker Aurora, pod panamskom zastavom, napustio moreuz i ušao u Omanski zaliv.

Još jedan tanker, New Future, pod zastavom Maršalovih Ostrva, takođe je zabeležen kako izlazi iz moreuza, dok se gasni tanker Trimmu 3 tokom noći okrenuo i vratio ka Omanu.

Prema podacima Lloyd’s Lista, u subotu je kroz moreuz prošlo 14 brodova, a isti broj zabeležen je i juče.

Blokada dodatno podiže tenzije

Gužva u lukama dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države uvele pomorsku blokadu koja obuhvata celu iransku obalu, kao i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru. Blokada je stupila na snagu danas u 16 časova.

Američka vojska upozorila je da brodovi koji bez odobrenja uđu u to područje mogu biti presretnuti ili zaplenjeni, što dodatno povećava tenzije oko Hormuškog moreuza, ključne rute za svetsku trgovinu naftom.