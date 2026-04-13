"Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja", napisao je Soroš.

Podsetimo, Džordž Soroš i njegova međunarodna mreža godinama su bili u oštrom sukobu sa vladom Viktora Orbana.

Takođe, Hilari Klinton oduševljeno likuje nad porazom Orbana i pobedom Mađara:

"Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cene demokratiju širom sveta. Čestitam Tisi, novom lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima svuda", napisala je Hilari.

Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je Peteru Mađaru i stranci Tisa ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema dosadašnjim rezultatima, koji sa preko 80% prebrojanih glasova pokazuju veliku prednost Tise u broju mesta u odnosu na Fides Viktora Orbana.

"Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu.“

"Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga između Hrvatske i Mađarske, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj i partnerskoj atmosferi. Verujem da ćemo nastaviti kvalitetnu saradnju između HDZ-a i Tise, kao sestrinskih stranaka u okviru Evropske narodne stranke.“



