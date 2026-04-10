Nosač aviona klase Nimic američke mornarice, USS Abraham Linkoln, uspešno je ratovao protiv Irana. Operativni tempo i stopa izleta bili su visoki. Lansiranje aviona sa palube 24/7.

Predsednik Donald Tramp rekao je da su Iranci do kraja marta ispalili 101 raketu na Abraham Linkoln i da nijedna nije pogodila nosač. Supernosač aviona USS Džerald R. Ford imao je dobro dokumentovane probleme i nije bio faktor u operaciji Epska bes.

Bilo bi bolje rasporediti dva nosača aviona u zoni odgovornosti Centralne komande. Udvostručavanje aviona i povećanje vatrene moći bili bi dobrodošli. Američka mornarica bi volela da ima najmanje četiri nosača aviona u vodi u svakom trenutku, ali to je teško s obzirom na duge periode punjenja nuklearnog goriva, složene remonte i složene zahteve za održavanje.

Dodavanje nove raketne krstarice USS Defajan

Još jedna prednost koja je mogla biti odlučujuća bio je novopredloženi bojni brod klase Tramp. Ova mamutska raketna barža mogla je da nosi više Tomahavka i hipersoničnih raketa za eliminisanje ciljeva u Iranu.

Međutim, prvi bojni brod klase Tramp, USS Defajant, verovatno neće biti spreman do sredine 2030-ih, ako uopšte bude izgrađen.

Što se tiče nosača brodova, Mornarica ubrzava konačnu isporuku nosača brodova USS Džon F. Kenedi klase Ford i šalje nosač brodova USS Džordž H. V. Buš na Bliski istok. Rok upotrebe nosača brodova USS Nimic, planiranog za penzionisanje ovog leta, produžen je za još jedno raspoređivanje u Južnu Ameriku radi patroliranja Južnom komandom.

Dovoljno nosača brodova za rat na dva fronta

Iako je Mornarica imala samo Abraham Linkoln raspoređen protiv Irana, ovo je pokazalo da bi Ministarstvo odbrane imalo dodatni nosač ili dva u Istočnoj Aziji ukoliko bi Kina napala Tajvan tokom operacije Epski bes.

Kineski generali i admirali mogu zaključiti da čak i jedan američki nosač aviona može biti efikasan u borbi tokom velikog rata.

Iranske rakete za uništavanje nosača aviona nisu bile uspešne

Još jedna lekcija koju su Kinezi naučili je da rakete za uništavanje nosača aviona možda nisu ono što se predstavlja. Američke udarne grupe za nosače aviona uključuju pratnju razarača opremljenih borbenim sistemom Aegis, koji pruža zaštitni raketni štit za flotilu.

Standardna porodica raketa „SM“ presretača bila je efikasna.

Naravno, Kina bi koristila modernije protivbrodske rakete protiv američkih nosača aviona, zajedno sa angažovanjem razarača i krstarica. Ali mornarica Narodnooslobodilačke vojske verovatno je bila iznenađena koliko dobro se Abraham Linkoln borio protiv projektila sa kojima se suočio.

Šta je sa onim F-35 i F/A-18 E/F?

Američka mornarica bi trebalo da bude ponosna na to kako se avijacija nosača aviona pokazala tokom rata protiv Irana.

Linkolnovi F-35C Lightning II i F/A-18 E/F Super Hornet nisu pretrpeli gubitke i lansirali su značajan broj bombi i raketa na iransku vojnu infrastrukturu.

Bilo je jednog bliskog sudara sa sistemom za upravljanje protivvazdušnim napadima (MANPAD). Raketa ispaljena sa ramena skoro je pogodila Super Hornet, ali to je bila anomalija. Drugi borbeni letovi su se pokazali veoma sposobnim.

"Zujanje" uz EA-18G Growler

Avion za elektronsko ratovanje EA-18G Growler takođe je obavio svoj posao.

Mnogi neprijateljski radarski i komunikacioni sistemi su bili zaslepljeni i ometani Growler-om, pokazujući da Amerikanci mogu naterati protivnike da uzalud traže američke avione, a da ih rakete ne obore.

Dvostruki problemi

Samo zamislite šta su dva nosača aviona na Bliskom istoku mogla da urade. Džerald R. Ford je bio razočaranje, a Kina će verovatno zaključiti da je ovaj nosač aviona možda precenjen, sa problemima sa kanalizacionim sistemom, požarom u vešeraju i drugim bolestima koje su ohladile raspoređivanje.

Bojni brod klase Tramp bi bio presudan

To ostavlja USS Defajant (BBG-X) klase Tramp, planiran za buduću Zlatnu flotu SAD. Ovaj brod bi pomogao, ali nije bio neophodan za pobedu. Navodi na pitanje šta bi bilo da se pridružio borbi. Veliki broj raketa koje je ovaj brod mogao da pokrene bi povećao uspeh misije.

Opasan, ali skup

BBG-X će nositi 128 MK-41 VLS ćelija, nuklearne krstareće rakete SLCM-N i hipersonične konvencionalne rakete za brzi udar (CPS). Ovo bi moglo neprijatelju naneti mnogo štete. Raketna barža klase Tramp može takođe imati šinske topove i sisteme usmerene energije za protivvazdušnu odbranu.

Izgradnja ovog broda biće značajna prepreka. Troškovi su znatni, sa procenama od 17,6 milijardi dolara do 22 milijarde dolara. Džerald R. Ford je koštao mornaricu 13,3 milijarde dolara, što je neke navelo da brod nazovu besmislenim.

Mogu li Amerikanci sebi priuštiti Zlatnu flotu?

Trampov tim za nacionalnu bezbednost zna da će Zlatna flota biti skupa. Predsednik je nedavno objavio svoj zahtev za budžet za odbranu, koji iznosi ukupno 1,5 biliona dolara. Nije jasno koliko će Kongres smanjiti predloženi iznos, ali možete se kladiti da će konačni budžet biti veći od 1 biliona dolara. To bi značilo da bi BBG-X mogao imati stavku za istraživanje i razvoj kako bi se program pokrenuo.

Uspeh USS Abraham Lincoln-a bio je prijatno iznenađenje za mornaricu. Često sam pisao o svom poverenju u nosače aviona i njihovu preživljavanje. Kina je verovatno razočarana što je Lincoln napredovao bez većih problema, ali su verovatno presrećni što je Ford izdržao svoj deo neuspeha.

Zlatna flota bi mogla biti zaista zlatna sa pojavom (BBG-X). Da vidimo da li se taj program može uspešno realizovati. Bio bi dobrodošao dodatak bombardovanju Irana i mogao bi biti velika prednost ako bi mornarica to učinila prioritetom.