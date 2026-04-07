Postoji realna mogućnost da se situacija između zaraćenih strana uskoro smiri, jer se, prema informacijama regionalnog izvora za CNN, u narednim satima očekuju pozitivni pomaci na obe strane.

Kako se navodi, Pakistan je uputio zahtev američkom predsedniku Donaldu Trampu da produži rok koji je dat Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta. Istovremeno, Islamabad je pozvao na uvođenje dvonedeljnog primirja kako bi se omogućio prostor za diplomatske pregovore i pokušaj postizanja šireg dogovora.

Prema istom izvoru, postoji očekivanje da bi sporazum mogao biti postignut već večeras, što bi predstavljalo značajan preokret u trenutnoj krizi i potencijalno sprečilo dalje pogoršanje situacije.

Takođe se navodi da ključnu ulogu u pregovorima ima načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, koji predvodi diplomatske napore u pokušaju da se pronađe rešenje prihvatljivo za sve strane uključene u konflikt.