"Predsednik SAD preti da počini ratne zločine i uništi 'čitavu civilizaciju', sve zbog katastrofalnog rata koji je sam započeo i za koji nema ni plan ni strategiju kako da ga okonča. To je odvratno, i američki narod to ne podržava", napisala je Haris na svom nalogu na mreži X.

Ona je pozvala na suprotsvaljanje Trampovim planovima i finansiranju rata.

"Trampova bezobzirnost nepotrebno gura naše hrabre vojnike u opasnost, uništava američki globalni standard, i čini život još više nepriuštivim za američki narod", napisala je Haris.

Tramp je ranije danas zapretio Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je ponovio da pregovara sa novim liderima u Iranu i najavio "potpunu promenu vlasti", iako politički analitičari ukazuju da trenutni rat nije srušio iranski državni vrh.

"Sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može dogoditi nešto divno, ko zna? Saznaćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta jer će se 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana", poručio je Tramp.