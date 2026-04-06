Donald Tramp je, odgovarajući na pitanje šta bi uradio ukoliko bi se iranski narod pobunio protiv režima tokom prekida vatre, rekao da bi oni „trebalo to da učine“, ali je upozorio da bi posledice bile ogromne, jer vlasti, kako tvrdi, odmah ubijaju demonstrante.

„Pa, trebalo bi to da urade, ali opet, posledice su velike. Mislim, rečeno im je da će, ako protestuju, odmah biti upucani. Videli ste šta se desilo mladom rvaču. Bio je veliki šampion, inače. Bio je sjajan rvač, jedan od najboljih na svetu. On i njegova dva prijatelja su obešeni. A sve što su uradili bilo je da su rekli nešto o slobodi. Želeli su slobodu i brutalno su pogubljeni.

Ali broj je, verovatno, i do 45.000 ljudi koji su ubijeni. Dakle, kada neko ostaje u kući jer zna da će, ako izađe da protestuje, odmah biti upucan i ubijen. I to su objavili javno, to nije tajna.

Zato mnogi ljudi kažu: zašto to radite na ovaj način? Ne možemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. Znate, imamo promenu režima. Imamo. Bavimo se potpuno drugačijim režimom nego ranije. Imamo posla sa drugačijim ljudima. Oni su pametniji, mislim da su oštriji i mnogo manje radikalni. Imamo promenu režima, ali ovo nismo uradili zbog promene režima.

Uradili smo to zbog činjenice, a moj stav je vrlo jednostavan. Video sam da je neko rekao: nema plan. Imam najbolji plan od svih, ali neću da vam kažem koji je moj plan. Znate, žele da kažem: evo mog plana, napadamo u 9:47 ujutru, pa ćemo da uradimo ovo, pa ono. A ako to ne uradite, kažu da nemam plan.

Ti ljudi znaju koji je plan. Svi ovde znaju koji je plan. Ali veoma je nepošteno reći tako nešto. Ne smeta mi da budem vređan, vređaju me godinama lažne vesti, ali ne mogu da otkrijem plan medijima. Svaka stvar je detaljno razrađena. Ne mogu da otkrijem plan medijima.

Ali veoma smo zadovoljni uspehom ove operacije.“