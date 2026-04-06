Donald Dž. Tramp uputio je uvredljivu pretnju punu psovki Iranu, u kojoj je pozvao režim da „otvori j*beni moreuz, vi ludi gadovi“, uz pretnju da će dodatno napasti energetsku i transportnu infrastrukturu zemlje, piše "Gardijan".

Američki predsednik napisao je na svojoj platformi Truth Social:

„Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničega sličnog!!! Otvorite j*beni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu – SAMO GLEDAJTE! Neka je slava Alahu. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP.“

Ovo dolazi dok se Trampova administracija približava još jednom samonametnutom roku – ovog puta utorku uveče – da Iran ponovo otvori Ormuski moreuz. Jedna od najvažnijih svetskih pomorskih ruta za naftu i gas praktično je zatvorena otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana krajem februara, što je dovelo do rekordnog rasta cena nafte širom sveta.

Tramp je zapretio Teheranu sa više rokova kako bi se ključni pomorski koridor ponovo otvorio, a svoje nezadovoljstvo usmerio je i ka evropskim i NATO saveznicima koji su odbili da podrže zakonitost američko-izraelskog rata protiv Irana i da intervenišu u krizi u moreuzu Hormuz – što je navelo Trampa da zapreti povlačenjem SAD iz NATO-a.

Reakcija Irana i bivše Trampove saveznice

Mehdi Tabatabaei, zamenik za komunikacije u kabinetu iranskog predsednika, izjavio je u nedelju da će Iran otvoriti moreuz tek nakon što dobije odštetu za ratnu štetu, kroz „novi pravni režim“ zasnovan na tranzitnim taksama.

Dodao je da je Tramp, svojim pretnjama napadima na civilnu infrastrukturu, „posegao za vulgarnostima i besmislicama iz očaja i besa“.

Mardžori Tejlor Grin, nekadašnja čvrsta saveznica koja je postala kritičar Trampa, rekla je da svi u administraciji koji tvrde da su hrišćani treba da „mole Boga za oproštaj“ i da intervenišu u predsednikovom „ludilu“.

U dugoj objavi na mreži X napisala je:

„Znam vas sve i njega, i on je poludeo, a svi ste saučesnici. Ne branim Iran, ali budimo iskreni u vezi sa svim ovim.“

Dodala je:

„Moreuz je zatvoren jer su SAD i Izrael započeli ničim izazvan rat protiv Irana na osnovu istih nuklearnih laži koje ponavljaju decenijama, da će Iran svakog trenutka razviti nuklearno oružje.

Znate ko ima nuklearno oružje? Izrael. Oni su više nego sposobni da se brane bez toga da SAD vode njihove ratove, ubijaju nevine ljude i decu i to finansiraju. Trampove pretnje bombardovanjem elektrana i mostova pogađaju iranski narod, baš one ljude za koje je tvrdio da ih oslobađa.“

Posle godina lojalnosti, Grin je prošle godine raskinula sa Trampom nakon što je kritikovala njegove napade na Iran, smatrajući da je time prekršio obećanje o politici „Amerika na prvom mestu“ i izbegavanju skupih stranih ratova.

„Ovo NIJE ono što smo obećali američkom narodu kada je ogromnom većinom glasao 2024. godine, znam, bila sam tamo više nego većina“, napisala je. „Ovo ne čini Ameriku ponovo velikom, ovo je zlo.“

"Tramp bunca kao neuračunljivi ludak"

U međuvremenu, lider demokrata u Senatu Čak Šumer rekao je da Trampovi ispadi liče na „neuračunljivog ludaka“. Na mreži X napisao je:

„Srećan Uskrs, Ameriko. Dok idete u crkvu i slavite sa porodicom i prijateljima, predsednik SAD divlja na društvenim mrežama kao neuračunljiv ludak.“

Bernard „Berni“ Sanders nazvao je izjavu „opasnom i mentalno nestabilnom“.

„Ovo su bunila opasne i mentalno nestabilne osobe. Kongres mora ODMAH da reaguje. Zaustavite ovaj rat.“

Kris Marfi ocenio je da je sve „potpuno, apsolutno neuračunljivo“, sugerišući čak razmatranje 25. amandmana na Ustav SAD, koji bi omogućio smenu predsednika.

Ro Kana rekao je da Tramp, dok preti ratnim zločinima, „ne uspeva da zaštiti“ američke vojnike u Iranu, pozivajući na hitan prekid vatre i pregovore.

Tim Kejn apelovao je na Trampa da „smanji retoriku“, ocenivši je kao „sramotnu i detinjastu“ i upozorivši na povećan rizik za američke vojnike.

Trampove pretnje dolaze nakon intenzivne 48-časovne operacije spasavanja dvojice američkih pilota u Iranu. On je naveo da je drugi pilot „teško ranjen“ i „visoko cenjeni pukovnik“.

„Spasavanje je bilo uskršnje čudo“, rekao je Tramp.

Ipak, ovaj događaj pokazuje da, pet nedelja nakon početka rata, Iran nije poražen i da i dalje može da uzvrati i nanese gubitke SAD.

Džejk Očinklous rekao je da Iran smatra kontrolu nad moreuzom strateški važnijom čak i od razvoja nuklearnog oružja.

„Strateški, ovaj rat je bio neuspeh“, dodao je.

Trampova pretnja na Uskrs usledila je nakon američkog napada na najveći most u Iranu prošlog četvrtka, u kojem je poginulo najmanje osam ljudi, a 95 je ranjeno.

Rat je odneo više od 3.500 života širom regiona, uključujući više od 1.200 ljudi u Libanu, dok je više od 4 miliona ljudi raseljeno u Iranu i Libanu.