Bivši pilot Ratnog vazduhoplovstva i spasilac objasnio je šta je potrebno da se neko sakrije, preživi i izvuče iza neprijateljskih linija.

Penzionisani brigadni general Hjuston Kantvel, koji danas radi u Mičel institutu za vazduhoplovne studije, istakao je da je ključna orijentacija još tokom spuštanja padobranom.

- Kao da pomislite: "O, Bože, bio sam u borbenom avionu pre dva minuta, leteo sam 800 kilometara na sat, a projektil je upravo eksplodirao svega nekoliko metara od vas" - rekao je Kantvel.

On naglašava da pilot već tokom spuštanja treba da proceni gde se nalazi i kuda treba da se kreće, odnosno koje pravce treba izbegavati.

Skakanje padobranom, kako je objasnio, nosi ozbiljan rizik od povreda stopala, skočnih zglobova i nogu, dok i samo katapultiranje može izazvati teške povrede.

- Postoji mnogo primera iz Vijetnama gde su piloti preživeli, ali sa teškim prelomima i povredama nastalim prilikom izbacivanja - rekao je.

Po sletanju, najvažnije je brzo proceniti sopstveno stanje.

- Morate da se zapitate: u kakvom sam stanju, mogu li da se pomerim, da li sam pokretan - naveo je on.

Nakon toga sledi orijentacija na terenu - da li se nalazite iza neprijateljskih linija, gde se možete sakriti i kako eventualno uspostaviti komunikaciju.

- Pokušajte da izbegnete neprijateljsko zarobljavanje koliko god možete - poručio je Kantvel.

Dodaje da bi u pustinjskim uslovima prioritet bio pronalazak vode, dok bi istovremeno timovi za borbenu potragu i spasavanje već bili aktivirani.

- To daje određeni osećaj sigurnosti, jer znate da će učiniti sve da dođu po vas, ali neće ulaziti u samoubilačku misiju - rekao je.

Kako ističe, sam pilot može značajno povećati šanse za spasavanje pravilnim ponašanjem.

- Moj prioritet bi bio da se sakrijem, jer ne želim da budem zarobljen. Zatim bih pokušao da dođem do mesta pogodnog za izvlačenje u gradu to može biti krov, a u ruralnim oblastima otvoren prostor gde helikopter može da sleti. Kretanje je najbolje noću - zaključio je Kantvel.

Kantvel, koji ima više od 400 sati borbenog letenja, uključujući misije iznad Iraka i Avganistana